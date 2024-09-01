Эффективность Курской операции. РФ перебросила несколько подразделений с Покровского направления, - ISW

Российские источники, в том числе пользователи соцсетей, 14 и 17 августа утверждали, что из Покровского направления в Курскую область передислоцировали по крайней мере роту 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ (2-я общевойсковая армия (ЦПО), ЦПО). Некоторые российские и украинские сообщества также заявили, что неопределенные подразделения 15 ОМСБр передислоцировались в Курскую область.

ISW видел отчеты о том, что подразделения бригады действуют восточнее Покровска в середине августа и до сегодняшнего дня.

Возглавляемая волонтерами OSINT-организация Evocation.info 19 августа заявила, что Россия также передислоцировала части 1-й «Славянской» мотострелковой бригады (1-й армейский корпус «ДНР» (АК) из Донецкого направления в Курскую область).

ISW не нашел подтверждений, что передислоцированные элементы ранее участвовали в боевых действиях на передовой линии на Торецком и Покровском направлениях, которые считаются приоритетными для России. Скорее всего, эти передислоцированные части были резервными. Российское командование намеревалось использовать их для усиления своей группировки по этим направлениям и предотвращения угрозы преждевременного завершения операции.

Аналитики Института обращают внимание, что решение передислоцировать ограниченные подразделения в Курскскую область вместо привлечения к операции по захвату Покровска или Торецка свидетельствует о том, что российское военное командование не смогло полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции в Донецкой области от потребности в живой силе.

ISW подчеркивает, что российское командование до сих пор уклонялось от передислокации сил, запланированных для участия в наступательных операциях на Торецком или Покровском направлениях, к обороне в Курской области и пока в основном стягивало силы с менее приоритетных направлений — севера Харьковской области, линии Купянск — Сватово. —Кременная и запада Запорожской области.

В Институте отметили, что передислокация ограниченных частей 15-й и 1-й мотострелковых бригад не будет оказывать мгновенного влияния на боевую обстановку на Покровском или Торецком направлениях, однако можно ожидать дальнейших подобных передвижений.