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Эффект бомбы. Эксперт объяснил важность освобождения Донецкого аэропорта

Фото: эксперт объяснил важность освобождения Донецкого аэропорта (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская

Возвращение ВСУ контроля над Донецким аєропортом (ДАПом) вызовет "эффект бомбы". Как только оккупанты узнают, что украинские военные зашли на его территорию, начнется паника.

Такое мнение в комментарии для РБК-Украина выразил военный эксперт Алексей Гетьман.

"Когда россияне услышат, что в Донецком аэропорту снова "киборги", начнется паника. Потому что прекрасно помнят, как они защищали ДАП. В эмоциональном смысле наше возвращение в аэропорт повлечет эффект бомбы", - говорит эксперт.

Он подчеркивает, что возвращение в Донецкий аэропорт важно не только с военной, но и психологической точки зрения.

"Это именно то, что влияет на моральное состояние войска, это также составляющая военных действий. Потому что деморализованный враг хуже бьется или вообще предпочитает сдаться в плен", - добавил Гетьман.

Он также напомнил, что защита ДАП длилась 242 дня с мая 2014 по январь 2015 года, а подвиги украинских "киборгов" легли в основу художественных фильмов.

Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины заняли часть поселка Опытное Донецкой области. Там продолжаются бои и ситуация достаточно изменчива, но оккупантам уже может быть "тревожно" из-за близости населенного пункта к Донецку.

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