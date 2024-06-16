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"Эдмонтон" уничтожил "Флориду" в четвертом финале Кубка Стэнли: видео

Эдмонтон, Воскресенье 16 июня 2024 10:27
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"Эдмонтон" уничтожил "Флориду" в четвертом финале Кубка Стэнли: видео Фото: "Ойлерз" разбили "Пантерз" дома (x.com/EdmontonOilers)
Автор: Антон Федорцив

"Эдмонтон Ойлерз" с разгромной победой "Флориды Пантерз" размочили счет в финальной серии сезона 2023/24 Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, финал

"Эдмонтон" – "Флорида" – 8:1 (3:1, 3:0, 2:0); серия – 1:3

Шайбы: Янмарк, 03:11, Хенрик, 07:48, Холлоуэй, 14:48, 54:11, Макдэвид, 21:13, Нерс, 24:59, Ньюджент-Хопкинс, 33:03, Маклауд, 56:41 – Тарасенко, 11:26

"Нефтяники" открыли счет в дебюте встречи, когда Браун в меньшинстве сбежал по правому краю и выложил шайбу под бросок Янмарку. Впоследствии удвоил преимущество "Эдмонтона" Хенрик, замкнув на "пятаке" прострел того же Янмарка. "Пантерз" быстро размочили счет усилиями Тарасенко, но дальше доминировали хозяева.

Еще до конца первого периода закрепил преимущество "Ойлерз", который в ближнем бою переиграл Бобровского. На старте второй 20-минутки счет стал разгромным. Сначала Макдэвид в контратаке метко бросил под левую штангу, а затем Нерс из центральной зоны бросил под перекладину.

Шестую шайбу "Эдмонтона" оформил Ньюджент-Хопкинс, сыграв на добивании после броска Драйзайтля с острого угла. Добили же "Флориду" хозяева льда в третьем периоде. Холлоуэй отличился во второй раз с передачи Макдэвида, а Маклауд в атаке вторым темпом попал в угол.

Разгромная победа лишь немного подправила положение "Ойлерз" в финальной серии. "Эдмонтон" обязан побеждать в каждом матче, чтобы оставаться в борьбе. Однако одна победа "Пантерз" сделает их обладателями Кубка Стэнли. Следующий поединок состоится в Санрайзе в ночь на среду, 19 июня.

К слову, ранее сборная Чехии стала чемпионом мира впервые за 14 лет.

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