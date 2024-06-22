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"Эдмонтон" с разгромом "Флориды" перевел финал Кубка Стэнли в седьмой матч: видео

Фото: "Нефтяники" оформили невероятный камбэк в серии (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

"Эдмонтон Ойлерз" одержали третью победу над "Флоридой Пантерз" в финальной серии сезона 2023/24 Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, финал

"Эдмонтон" – "Флорида" – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1); серия – 3:3

Шайбы: Фогеле, 07:27, Хенрик, 20:46, Хайман, 38:20, Маклауд, 56:45, Нерс, 56:57 – Барков, 41:28

 

 

"Нефтяники" повели в счете еще до середины первого периода. Это Фогеле с левого круга вбрасывания результативно завершил контратаку хозяев. В дебюте же второй 20-минутки "Эдмонтон" удвоил преимущество – Хенрик бросил мимо голкипера с передачи Янмарка.

Под занавес же второго периода "Ойлерз" оформили третью шайбу. Это Хайман реализовал выход 1 в 0 после перехвата в центре площадки. "Пантерз" попытались вернуться в игру в начале финальной 20-минутки – Барков оформил индивидуальный гол.

"Флорида" вынуждена была рисковать и рано сняла вратаря в пользу шестого полевого. Однако результат получился обратным. Маклауд и Нерс хладнокровно расписались в пустых воротах гостей и завоевали разгромную победу.

"Эдмонтон" совершил фантастический камбэк в серии, сравняв счет с 0:3. Решающий матч за Кубок Стэнли сыграют в Санрайзе. Поединок состоится в ночь на вторник, 25 июня.

К слову, ранее НХЛ отстранила россиянина Ничушкина на полгода и отправила в программу помощи от зависимостей.

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