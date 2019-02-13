Єдиний квиток у транспорті використовують вже 2 тисячі киян, - КМДА

У столиці триває експлуатація єдиного електронного квитка

Уже сегодня оплатить проезд в любом коммунальном общественном транспорте Киева можно с помощью единого билета, транспортной карты Kyiv Smart Card, Карточки киевлянина, бумажного билета с QR кодом или QR кодом, сгенерированным в кабинете киевлянина. Об этом рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

Для того, чтобы осуществить оплату в салоне наземного транспорта нужно поднести карточку или билет к валидатору, а в метрополитене – к считывающему устройству на турникете, пояснил Назаров.

По его словам, на сегодня приобрели и пользуются транспортной картой Kyiv Smart Card уже около 2 тысяч киевлян.

"По состоянию на 13 февраля 2019 года весь наземный муниципальный транспорт уже оборудован бортовыми компьютерами и валидаторами. Валидаторами оборудованы 1326 единиц наземного транспорта. В 68 вестибюлях киевского метрополитена модернизировано 76 турникетов – они обозначены надписью Kyiv Smart Card. Впоследствии к оплате проезда мы планируем подключить и расчет банковской карточкой", – отметил Назаров.

Он рассказал, что купить Kyiv Smart Card уже можно на станциях метро "Крещатик", "Театральная", Майдан Независимости", "Акедеммистечко", "Лесная", "Арсенальная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна". Продажа на других станциях метро планируют начать в ближайшее время.

По данным пресс-службы, сейчас пополнить карту можно в Личном кабинете киевлянина, в кассах указанных десяти станций метрополитена и в боксах самообслуживания Ibox. Впоследствии приобрести и пополнить транспортную карту можно будет в терминалах самообслуживания, расположенных во всех вестибюлях КП "Киевский метрополитен" и на станциях скоростного трамвая, кассах Т-киосков, отдельно пополнить – в мобильном приложении Kyiv Smart City, терминалах 2click, на сайтах iPay и Portmone.