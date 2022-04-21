Єдність НАТО шокувала Путіна, - Байден

Президент США Джо Байден скликав американських воєначальників на щорічну зустріч у Білому домі. В ході розмови з генералами Байден похвалив стійкість українських військових і сказав, що єдність НАТО шокувала президента Росії Володимира Путіна.

"Вони жорсткіші та сміливіші, ніж я думав; я вражений тим, що вони роблять з вашою допомогою. Я не думаю, що Путін розраховував на те, що це зможе утримати нас разом", — прокоментував Байден дії ЗСУ, звертаючись до американського генералітету.

Щорічна нарада з питань військової політики рідко потрапляє в Новини. Але цього року на порядку денному стоять серйозні питання, головним з яких є війна в Україні. За побоюванням офіційних осіб США, вона може поставити під загрозу європейську безпеку на довгі роки.