Единственный безопасный актив: золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов

Цены на золото 22 апреля выросли на 2,2% после скачка на 2,9% на предыдущей сессии. Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентные ставки, что было расценено как угроза независимости центрального банка, что привело к падению доллара до самого низкого уровня с 2023 года.

"Продавайте Америку"

"Быстрый рост золота в этом году говорит мне, что рынки меньше доверяют США, чем когда-либо", - сказала Ли Лян Ле, аналитик Kallanish Index Services. "История о "торговле на Трампе" превратилась в историю о "продавайте Америку", - сказала она.

Золото выросло на треть в 2025 году, поскольку торговые противоречия взбудоражили рынки и подорвали доверие к долларовым активам, что усилило некоторые традиционные убежища. Потоки в обеспеченные слитками биржевые фонды и покупки центральных банков поддержали подъем, и цены росли каждый месяц в этом году.

Банки стали все более позитивно относиться к золоту, поскольку ралли этого года становилось все сильнее. Среди них Goldman Sachs Group прогнозирует, что металл может достичь 4000 долларов за унцию в середине следующего года.

Золото может быть "единственным по-настоящему безопасным активом", поскольку инвесторы подвергают сомнению американские активы, включая казначейские облигации, считает инвестбанк Jefferies.