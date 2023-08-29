В ЕГЭСС появится новый функционал: пользователи и разработчики обсудили его задачи

Для того чтобы Единая государственная электронная система работала максимально эффективно, до пользователей нужно заблаговременно доносить, как систему планируют дорабатывать и развивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталию Козловскую.

В частности, Козловская сообщила о намерениях введения автоматической строительной лицензии с классом последствий СС3, способствующей дальнейшему преодолению коррупции, о планах запустить мобильное приложение ЕГЭСС, загрузить в систему действующую градостроительную информацию и появление в скором времени в мобильном приложении "Действие" строительных услуг.

"Также планируем обнародовать для общественности результаты проверок и осмотров объектов перед принятием в эксплуатацию и ввести комплексные услуги через аттестованных лиц. Все это позволит снизить количество отказов в предоставлении услуг, повысить доступность строительных услуг для населения и уменьшить уровень коррупции", - рассказала она. .

В свою очередь, председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила о планах внесения в ЕГЭСС данных о памятниках архитектуры. Ее словам, подготовительную работу по этому вопросу сейчас завершают в Министерстве культуры

Также планируется обновление ДБН, и именно от проектировщиков в этом направлении важно будет получить обратную связь.

"Не менее важно и введение автоматических лицензий и разрешений. Благодаря этому мы устраним чиновников, чтобы минимизировать любые коррупционные возможности. Объективно, по темпам цифровизации строительная отрасль сегодня лидирует - мы планомерно реализуем наш амбициозный план - создание "государства в смартфоне", - заметила Елена Шуляк.

Напомним, 21 августа в ЕГЭСС заработал обновленный функционал публикации сведений о сметной документации относительно строящихся объектов за государственные или публичные средства.

Это позволяет общественности проверять расходы публичных средств на строительство, то есть предупреждает какие-либо махинации или нецелесообразное расходование средств.