ЕБРР увеличит капитал на 4 млрд евро для роста инвестиций в Украину

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) рекомендовал управляющим банка одобрить увеличение капитала на 4 млрд евро, чтобы обеспечить значительные и устойчивые инвестиции в Украину сейчас и в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

Одобрение Совета директоров является первым шагом в официальном процессе увеличения капитала ЕБРР с нынешнего уровня в 30 млрд евро. Управляющие примут окончательное решение к концу 2023 года.

Как отмечается в сообщении, сегодняшнее решение соответствует признанию того, что поддержка Украины должна быть высшим приоритетом банка сейчас и в будущем, после полномасштабного вторжения России.

Согласно предложению, дополнительный капитал позволит ЕБРР продолжать обеспечивать устойчивый уровень инвестиций в Украину в военное время в размере 1,5 млрд евро в год, а также увеличить свои ежегодные инвестиции в Украину до 3 млрд евро в будущем.

Если управляющие одобрит это предложение, это будет третье увеличение капитала в истории ЕБРР после аналогичных решений, принятых в 1996 и 2010 годах. Увеличение капитала вступит в силу с конца 2024 года, а первые выплаты поступят в начале 2025 года.

Инвестиции ЕБРР в Украину

Отметим, в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР, в частности в сфере энергетической безопасности, финансировании торговли, поддержке критически важной инфраструктуры и муниципалитетов, продовольственной безопасности, корпоративном секторе.

За последние 30 лет ЕБРР был крупнейшим институциональным инвестором в Украине с совокупным объемом инвестиций более 18 млрд в евро в более чем 500 проектов.

В октябре 2023 года ЕБРР поставил цель направить не менее 3 млрд евро финансирования в реальную экономику Украины в ответ на вторжение России.