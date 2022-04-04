ЄБРР заблокував Росії та Білорусі доступ до ресурсів та експертизи банку

Рада керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила жорсткі заходи щодо Російської Федерації та Білорусі після вторгнення в Україну. Доступ РФ і Білорусі до ресурсів банку офіційно і негайно припинений.

Це означає, що в жодній з країн не може бути проектів з фінансовою участю банку або діяльності в рамках технічного співробітництва. Крім того, ЄБРР залишає за собою право на призупинення або повне припинення вибірки коштів за існуючими проектами.

ЄБРР вже оголосив, що знаходиться в процесі закриття своїх представництв в Москві і Мінську. Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо заявила: "прикро, що ми змушені робити подібні кроки після стількох років співпраці з обома країнами. Однак війна з Україною, розв'язана Росією, не залишила нам іншого вибору, окрім як засудити ці дії і не тільки на словах. Подібна реакція також необхідна, щоб обидві країни чітко розуміли, що вони підірвали цінності, важливі як для нашого інституту, так і для всього міжнародного співтовариства".

В даний час ЄБРР зосередив свою увагу на наданні пакету підтримки на суму 2 мільярди євро для України, а також інших держав регіону, які зіткнулися з проблемою біженців з цієї країни. ЄБРР також висловив готовність взяти участь у програмі реконструкції України, як тільки дозволить ситуація.