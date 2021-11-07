ЄБРР виділив гроші на погашення боргів України за "зелену" енергію

"Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує $75 млн в облігації на $825 млн, пов'язані зі стійким розвитком і випущені НЕК "Укренерго" в спробі вирішити платіжну кризу, що охопила сектор відновлюваної енергетики країни", - зазначено в прес-релізі.

При цьому наголошується, що це перші облігації з прив'язкою до сталого розвитку, випущені українською компанією, і участь ЄБРР в якості основного інвестора забезпечила комфорт іншим інституційним інвесторам, ще більше розширивши участь на ринку.

Згідно з повідомленням, надходження від розміщення облігацій покриють всю заборгованість по платежах перед виробниками відновлюваної енергії.

"Ці інвестиції допоможуть відновити довіру до українського сектору відновлюваних джерел енергії і підвищать довіру приватних інвесторів і фінансистів, проклавши шлях настільки необхідним інвестиціям для підтримки переходу країни до "зеленої" економіки", - акцентує ЄБРР.

За словами керуючого директора ЄБРР Маттео Патроні по Східній Європі й Кавказу, Україні необхідно більше потужностей поновлюваних джерел енергії для досягнення цілей декарбонізації, попри що вона вже має 8,5 ГВт ВДЕ-генерації, а у галузь залучено EUR11 млрд внутрішніх та іноземних інвестицій.

"Ця угода дозволить продовжити розвиток галузі відновлюваної генерації. ЄБРР пишається тим, що відіграє ключову роль у вирішенні складної ситуації в цьому секторі і допомагає Україні продемонструвати стійкість, стабільність і передбачуваність свого інвестиційного клімату", - підкреслив Патроне.

Водночас директор ЄБРР, глава Energy Europe Гжегож Зелінські зазначив, що це знакові облігації у всьому.

"Вони прокладають шлях для розвитку більшої кількості відновлюваних джерел енергії за допомогою конкурентних аукціонів або інших інноваційних комерційних механізмів, що в кінцевому підсумку забезпечить значно дешевшу і більш чисту електроенергію для України в майбутньому", - пояснив він.

Згідно з останніми даними ДП "гарантований покупець", який отримує від "Укренерго" компенсацію різниці між "зеленим" тарифом і ринковою ціною Е/Е в рамках ПСО, станом на 25 жовтня 2021 року рівень розрахунків з ВДЕ-генерацією за минулий рік становить в середньому 69%, зокрема, за січень-березень і серпень-грудень - 100%-я оплата, квітень - 96%, травень - 8,7%, червень - 6%, липень – 5%, за "зелену" Е/Е 2020 року всього сплачено з4 млрд грн, борг за 2020 рік становить близько 15 млрд грн.

Рівень розрахунків за 2021 рік наступний: січень-квітень - 93%, Травень - 73%, Червень - 70%, Липень - 67%, серпень - 72%, вересень - 41%, жовтень (20 днів) - 46%.

Як повідомлялося, "Укренерго" планувало випуск облігацій на суму EUR500 млн з п'ятирічним терміном погашення для розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії за 2020 рік восени поточного року.

Пізніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький допустив, що обсяг випуску облігацій для розрахунків з ВДЕ-генерацією може бути збільшений, наприклад, до EUR600 млн, якщо спецзобов'язання з оплати "зеленої" електроенергії не будуть збалансовані в поточному році.

Представники галузі відзначали, що було б доцільно передбачити обсяг випуску облігацій на рівні 22-24 млрд грн, враховуючи борги поточного року.