ЄБРР розглядає можливості для нових проектів в Україні

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Глава держави подякував президенту ЄБРР за портфель проектів у розмірі 1,115 млрд євро у 2019 році в Україні.

"Я дуже радий, що наша конструктивна співпраця дає такі результати. І маю надію, що це стане нашим новим нормальним рівнем співробітництва", - наголосив Зеленський.

Він додав, що це мета, яку була поставлена на першій зустрічі з президентом ЄБРР.

Очільник ЄБРР висловив задоволення прогресом реформ в Україні, назвавши нашу країну серед топ-3 пріоритетних у регіоні. Міжнародна фінансова структура розглядає можливості для нових проектів в Україні.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у межах робочого візиту до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська влада очікує найближчим часом схвалення Радою директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) рішення про нову трирічну програму з Україною.