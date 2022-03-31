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ЄБРР прогнозує скорочення економіки України в 2022 році через війну на 20%

Фото: ЄБРР очікує падіння ВВП України в 2022 році на 20% (ebrd.com)
Автор: Олександр Білоус

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує, що цього року ВВП України скоротиться на 20%, А Росії - на 10%. До російського вторгнення в Україну ЄБРР прогнозував, що цього року ВВП України зросте на 3,5%, А Росії - на 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз банка.

Згідно з новим дослідженням ЄБРР, війна матиме серйозний вплив на економіку далеко за межами безпосередньої зони конфлікту.

У своєму першому економічному прогнозі з початку війни ЄБРР знизив прогноз зростання на 2022 рік для регіонів, в яких він працює, більш ніж наполовину - до 1,7%, що на 2,5% нижче попереднього прогнозу. Він прогнозує більш стійке зростання в своїх регіонах на рівні 5% в 2023 році.

Описуючи наслідки війни як "найбільший шок пропозиції, принаймні з початку 1970-х років", банк прогнозує, що зростання вартості таких товарів, як продукти харчування, Нафта, газ і метали, матиме глибокий вплив на економіку, особливо в країнах з більш низьким рівнем доходу. країни доходу. Росія і Україна постачають непропорційно велику частку сировинних товарів, включаючи пшеницю, кукурудзу, добрива, титан і нікель.

ЄБРР не веде нових операцій в Росії з 2014 року, а раніше на цьому тижні оголосив про закриття своїх офісів у Москві, а також у Мінську, столиці Білорусі. Банк засудив вторгнення в Україну і оголосив про початковий пакет заходів щодо забезпечення стійкості в розмірі 2 млрд євро для підтримки її економіки і постраждалих сусідів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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