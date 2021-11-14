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ЄБРР може припинити роботу в Україні через дії Кабміну з "зеленими" єврооблігаціями, - економіст

Автор: Артем Горовенко

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може припинити роботу в Україні через дії Кабінету міністрів з розподілом коштів, які залучалися через "зелені" єврооблігації для виплати боргів інвесторам у відновлювану енергетику.

Про це заявив економіст Андерс Аслунд.

"Скінчено, це обман. І особливо, Я не розумію, як Європейський банк реконструкції та розвитку далі може працювати в Україні після цього", - сказав Аслунд.

За його словами, через дії уряду, в Україні буде колапс із залученням іноземних інвестицій, оскільки в останні роки інвестиції приходили тільки в сектор зеленої енергетики.

"Практично іноземних інвестицій в Україні немає. І це означає, що дуже низьке економічне зростання в Україні", - додав Аслунд.

Нагадаємо, 13 листопада ввечері уряд заблокував виплату 19,3 млрд гривень боргу інвесторам в "зелену" енергетику. Ці кошти надали іноземні банки в якості "зелених" єврооблігацій. Одним з таких банків був ЄБРР.

За твердженням директора держпідприємства "Гарантований покупець", уряд намагався незаконно вплинути на розподіл цих коштів.

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Кабінет Міністрів УкраїниЄБРР