ЄБРР може припинити роботу в Україні через дії Кабміну з "зеленими" єврооблігаціями, - економіст

"Скінчено, це обман. І особливо, Я не розумію, як Європейський банк реконструкції та розвитку далі може працювати в Україні після цього", - сказав Аслунд.

За його словами, через дії уряду, в Україні буде колапс із залученням іноземних інвестицій, оскільки в останні роки інвестиції приходили тільки в сектор зеленої енергетики.

"Практично іноземних інвестицій в Україні немає. І це означає, що дуже низьке економічне зростання в Україні", - додав Аслунд.

Нагадаємо, 13 листопада ввечері уряд заблокував виплату 19,3 млрд гривень боргу інвесторам в "зелену" енергетику. Ці кошти надали іноземні банки в якості "зелених" єврооблігацій. Одним з таких банків був ЄБРР.

За твердженням директора держпідприємства "Гарантований покупець", уряд намагався незаконно вплинути на розподіл цих коштів.