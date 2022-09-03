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ЄБРР надав 97 млн євро "Укренерго" для покращення ліквідності

Фото: ЄБРР надав 97 млн євро "Укренерго" для покращення ліквідності (ebrd.com)
Автор: Артем Горовенко

ЄБРР надав кредитні кошти НЕК "Укренерго" для покращення ліквідності компанії, щоб вона могла забезпечувати стабільну роботу енергосистеми та здійснювати розрахунки перед підприємствами ВДЕ та з атомною генерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄБРР.

Як вказує ЄБРР, мета фінансової допомоги полягає в тому, щоб забезпечувати світло в країні, економіка якої сильно постраждала від війни з Росією.

В повідомленні уточнюється, що банк та українська влада домовилися про перепрофілювання двох траншів кредиту для "Укренерго" на 97,3 млн євро та 50 млн євро, які компанія залучила у травні.

Загалом ЄБРР надає Укренерго 147 млн євро.

Як повідомлялося, заборгованість "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва зеленої електроенергії в Україні складає 14,5 млрд грн.

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