ЕБРР озвучил планы по кредитованию Украины на 2025 год

"Планирование - сложная задача в Украине", и "возможно больше, если мы найдем правильные сделки", заявил он в интервью.

По его словам "инфраструктура и энергетическая безопасность являются двумя главными приоритетами, а затем следуют частный сектор и устойчивость в сфере продовольственной безопасности".

В прошлом году лондонский банк инвестировал в Украину рекордную сумму в размере почти 2,4 млрд евро после увеличения своего уставного капитала на 4 млрд евро. ЕБРР сосредоточил свое энергетическое финансирование на децентрализованных малых генерирующих мощностях, чтобы помочь обеспечить бесперебойное электроснабжение людей и предприятий.

Постоянные атаки российских ракет и беспилотников повредили объекты электроэнергетики, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

В то время как ЕБРР предоставлял кредиты украинским государственным компаниям, включая железные дороги, более 50% его инвестиций в прошлом году пошли в частный бизнес, сказал Тюркнер. Доля останется примерно такой же в 2025 году, поскольку банк видит "хороший сельскохозяйственный сектор", который является центральным для украинской экономики

По словам Тюркнера, Украина должна добиться прогресса в борьбе с коррупцией и проведении судебной реформы, чтобы улучшить инвестиционный климат, поскольку "есть надежда", что восстановление может начаться в этом году после прекращения огня или заключения мирного соглашения.

"Реформы важны, и мы хотим помочь настолько, насколько это возможно", - сказал он, добавив, что украинское правительство добилось "очень многого", несмотря на войну.

Тюркнер также призвал украинское правительство продвинуться в реформе корпоративного управления, поскольку государственные компании будут вовлечены в реконструкцию. "Вот почему их управление, их возможности, их прозрачность и борьба с коррупцией играют ключевую роль в успешной реконструкции", - добавил он.