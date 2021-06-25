ЄБРР і Енергоспівтовариство розкритикували податковий законопроект за пункт про акциз на "зелену" енергію

Ймовірне введення акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС щодо декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою і тому ця норма має бути переглянута.

Про це йдеться в листі Європейського банку реконструкції та розвитку, Чорноморського банку торгівлі та розвитку, Нідерландської фінансової компанії розвитку, Інституту фінансування розвитку, а також Секретаріату Енергетичного співтовариства на адресу голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

"Ми хотіли б звернути вашу увагу на це питання, тому що пропоноване введення акцизного податку з 1 липня 2021 року незалежно від його ставки буде порушувати стабілізаційне застереження, що регулює домовленості з виробниками відновлюваної енергії відповідно до закону №810 від 1 серпня 2020 року", - йдеться в заяві.

У заяві наголошується, що іноземні інвестори вже ініціювали один великий міжнародний арбітражний позов проти України за ретроактивне скорочення "зелених" тарифів, гарантованих законом, і що будь-які подальші односторонні зміни в законодавстві, спрямовані на введення або підвищення податків, швидше за все, приведуть до додаткових грошових позовів про компенсації.

"Уряд України шляхом підписання Меморандуму про взаєморозуміння з двома асоціаціями виробників відновлюваної енергії під егідою Секретаріату Енергетичного співтовариства в червні 2020 року зобов'язався, що "Державні органи України зобов'язані в межах своєї компетенції вжити всі необхідні заходи щодо недопущення прийняття відповідними державними органами України законів і інших нормативних актів, що погіршують умови господарської діяльності виробників ВДЕ, зокрема, шляхом введення додаткових податків, зборів, штрафів, зниження FiT тощо", - нагадують міжнародні організації.

За їх словами, протягом минулого року енергетичний сектор України перебував у стані потрясінь, триваюча криза платежів, що призвело до постійного накопичення непогашеної заборгованості перед виробниками відновлюваної енергії в розмірі 17,8 млрд гривень станом на 30 квітня 2021 року.

"Акцизний податок на виробників відновлюваної енергії буде ще більше дестабілізувати енергетичний сектор і завдати шкоди інвестиційній привабливості та репутації України", - підкреслюється в листі.

Організації додають, що перехід України до низьковуглецевих технологій вимагає довгострокової дорожньої карти для заміни з часом традиційних генеруючих потужностей, що враховує також наслідки інтеграції ENTSO-E та інвестиції, необхідні в сховище, гнучкі резервні потужності і мережі.

"З урахуванням вищевикладеного, а також критично важливої ролі відновлюваних джерел енергії для енергетичної безпеки і енергетичної незалежності України та її здатності досягти кліматичних цілей, таких як зобов'язання України за Паризькою кліматичної угоди (як включено до вказаного на національному рівні внесок України), і досягти вуглецевої нейтральності шляхом 2060, закликаємо вас враховувати це при розгляді даної ініціативи Верховною радою", - підсумували організації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, що є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

У середині червня стало відомо, що акції норвезької компанії Scatec Solar, яка, зокрема, має активи в Україні, втратили в ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену зелену електроенергію, а також ініціюються Додаткові законодавчі зміни-введення акцизного збору, яке є порушенням гарантій держави перед інвесторами.