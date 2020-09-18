ЄБРР не буде кредитувати "Укренерго" через порушення Україною меморандуму по "зеленій" енергетиці

Фото: ЄБРР (з відкритих джерел)

Україна порушує умови меморандуму між Кабінетом міністрів України та інвесторами в відновлювану енергетику України, що не сприяє наданню кредитних коштів НЕК "Укренерго" на підтримку ліквідності компанії.

Про це в ході конференції заявила старший банкір департаменту енергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна, нагадавши, що банк - один з найбільших інвесторів в енергетику України, один із найактивніших інвесторів на ринку ВДЕ країни.

"Передумовою для забезпечення ліквідності Укренерго для нас є платіжна дисципліна в галузі... Ми спостерігали за тим, як меморандум впроваджується. Сьогодні ми розуміємо, що він не виконується. Рівень платежів не повний. За серпень 65% сплачено за енергію ВДЕ. Це набагато нижче того, що обіцяли платити згідно з меморандумом - 100%. І дуже низька ймовірність того, що рівень платежів буде покращено у вересні й в наступні місяці", - сказала Єрьоміна.

За її словами, держава не сприяє виконанню своїх зобов'язань перед інвесторами, в т. ч. перед ЄБРР, тому банк поки не розглядає можливість видачі кредиту для "Укренерго".

За словами Єрьоміної, на це впливає також зрив голосування за законопроект №3960, який повинен був забезпечити державні гарантії на залучення кредитів від міжнародних фінансових організацій. Таким чином, вона називає слабкими шанси держави на залучення кредитів від МФО і випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

"Треба проаналізувати чому не проголосували за закон. Можливо було недостатньо депутатів в залі або на те є більш фундаментальні причини", - зазначила вона.

Також банкір підкреслила, що незадоволена тим, як державне підприємство "Гарантований покупець" здійснює торгівлю електроенергією на ринку, що сприяє збільшенню боргів перед підприємствами ВДЕ. Вона повідомила, що "Гарантований покупець" не бере активну участь на ринку електроенергії і продає електроенергію за нижчою ціною на балансуючому ринку.

"Я не сильно задоволена розвитком подій, які відбуваються... Сподіваюся, що завтра на засіданні антикризового штабу в Кабміні буде прийнято рішення, яке покращить ситуацію", - підсумувала Єрьоміна.

Нагадаємо, 1 серпня набрав чинності закон № 810-ІХ, який підтримав президент Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати ключові положення Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та інвесторами в ВДЕ.

Документ передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та ін. Ці норми дозволять економити державі 7 млрд гривень щорічно.

Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи з серпня поточного року. Крім того, закон визначає строки та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має виплатити 40% заборгованості (близько 9 млрд грн), а решта 60% у 2021 році.

В кінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує в четвертому кварталі 2020 виплатити 40% накопичених перед "зеленої" генерацією боргів.

Разом з тим голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що державне підприємство "Гарантований покупець" повинно поліпшити свою торговельну стратегію з продажу струму на ринку електроенергії, що дозволить зменшити заборгованість за зелену енергетику.