ЄБА виступила проти підвищення тарифів "Укрзалізниці"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В асоціації прокоментували тарифи на вантажоперевезення

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулася до Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці та Державної регуляторної службі з проханням не затверджувати механізм підвищення тарифів на вантажні перевезення на рівень зростання цін у промисловості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

На думку представників асоціації, таке рішення може призвести до скорочення кількості перевезень залізничним транспортом. Бізнес, якщо тарифи УЗ різко підвищать, буде переходити на автомобільні перевезення, йдеться у зверненні.

Крім того, за інформацією Асоціації, тільки з листопада 2017-го по грудень 2018-го витрати підприємств на залізничні перевезення зросли на 12 млрд грн. Так, відбувається запланована індексація (підвищення тарифу) в середньому на 13-14%. Більше доводиться платити і за вагони.

"За інформацією компаній-членів Комітету Асоціації, тільки в 2018 році вартість піввагонів, що належать AT "Укрзалізниця", за рахунок лібералізації вагонної складової тарифів була підвищена приблизно в 4 рази, що орієнтовно збільшило доходи AT "Укрзалізниця" на 8 млрд. грн", – йдеться у зверненні.

Піввагонами в Україні володіє як УЗ, так і приватні компанії. Однак підвищення тарифів державного підприємства призвело до зростання цін і у приватних власників (відбулося подорожчання в 2 рази).

Якщо ж проект про додаткову індексацію тарифів на рівень інфляції в промисловості приймуть, крім уже затвердженого зростання, вартість перевезень збільшиться ще на 23%. Відповідно, бізнесу доведеться додатково виділити 11,7 млрд грн на рік.

Консультацій з бізнесом про те, як підвищувати ціни, не провели. В результаті монополіст фактично може отримати право необмежено підвищувати ціни. Більш того, в Асоціації відзначають, що головна стаття витрат для УЗ - зарплати (50%), а вони не прив'язані до зростання цін в промисловості.