EBA обеспокоена несоблюдением рыночных принципов и накоплением долгов в энергетике

Так, в Европейской бизнес-ассоциации обеспокоены несоблюдением рыночных принципов и достигнутых реформ в украинском газовом секторе. В частности, Третьего энергетического пакета, имплементированного в украинском законодательстве.

"Введение единого оператора газораспределительных сетей (в рамках государственной энергетической компании), который будет предоставлять услуги по распределению газа на большинстве территории Украины, в структуру вертикально интегрированного предприятия, уже присутствующего в добыче, торговле, поставках и распределении газа, не полностью соотносится с acquis ЕС и обязательствами Украины как кандидата в энергетической сфере", - говорится в письме.

Его от имени EBA были направлены к послу ЕС и главе представительства Европейского союза в Украине господину Матти Маасикасу, Директору Секретариата Энергетического Сообщества г-ну Артуру Лорковскому, президенту МВФ господину Ваграме Степаняну, заместителю Генерального директора - Генеральному директорату по вопросам соседства и переговоров о расширении (DG NEAR) госпожи Катарины Матерновой.

В EBA надеются, что ситуация будет тщательно рассмотрена, поскольку есть предупреждение, что такая концентрация может повлиять на всю структуру рынка и предыдущие события по реформированию газового рынка Украины.

2 февраля 2023 года Европейская комиссия опубликовала Аналитический отчет согласно сообщению Комиссии Европейскому парламенту, Европейскому совету и заключению комиссии совета по заявке Украины на членство в Европейском Союзе.