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EBA закликає Раду заборонити імпорт струму з Росії і Білорусі

Автор: РБК-Україна

Європейська бізнес-асоціація (EBA) закликає Верховну раду невідкладно прийняти законопроєкт №5208-1 про заборону імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі і обов’язкову інтеграцію до енергосистеми ЄС до 2023 року.

Про це йдеться в заяві Європейської бізнес-асоціації.

"Бізнес-спільнота Європейської бізнес-асоціації висловлює підтримку законопроєкту № 5208-1 як такого, що сприятиме енергетичній незалежності України. Сподіваємось, законопроєкт буде підтримано цього тижня парламентарями", - йдеться в заяві асоціації.

Цей законопроект вводить обмеження щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів для комерційного імпорту електричної енергії з Білорусії та Росії і запроваджує умови для інтеграції української енергосистеми із системою ENTSO‐E.

В Європейської бізнес-асоціації наголосили на важливості введення обмежень на комерційні перетоки не лише напряму з Росії, а і з Білорусі, через яку російська електроенергії поступає в Україну транзитом.

Нагадаємо, напередодні закликала депутатів підтримати законопроект №5208-1 про заборону імпорту струму з Білорусі і Росії також Міжнародна торгова палата (ICC Ukraine).

Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

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