ЄБА вітає позицію Зеленського щодо "зеленого" тарифу

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) вітає намір президента Володимира Зеленського не допустити ретроспективних змін "зеленого" тарифу. Про це йдеться в повідомленні на сторінці ЄБА у Facebook.

"ЕВА вітає позицію президента щодо недопущення необдуманих кроків ретроспективних змін регулювання підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Сподіваємось, держава і надалі буде сприяти залученню інвестицій в галузь та сприятиме подальшому розвитку альтернативної енергетики України", - зазначається в повідомленні.

В Асоціації наголосили, що вони послідовно виступають проти ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу.

Як відомо, Зеленський 27 листопада на українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде і українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

Американська торговельна палата наголосила, що українська влада має знайти взаємоприйнятне рішення для розв’язання проблем в секторі відновлюваної енергетики та запропонувати всім учасникам ринку та інвесторам рівні умови.