ЕBА не підтримує проект наказу МІУ щодо порядку списання вантажних вагонів

Європейська бізнес асоціація (ЕВА) не підтримує проект наказу Міністерства інфраструктури, яким пропонується затвердити порядок встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів.

Про це сказано в заяві Європейської бізнес асоціації, пише ЦТС.

Компанії-члени асоціації пропонують доопрацювати документ з урахуванням пропозицій від бізнесу, а експерти ЕВА готові надати необхідну експертну підтримку в процесі доопрацювання проекту наказу.

Наголошується, що за розрахунками експертів Комітету з логістики ЕBА, у разі прийняття наказу МІУ, парк вантажних вагонів може скоротитися на 39% до 2028 року і, відповідно, складе приблизно 106 тис. вагонів.

Таким чином, буде списано більш ніж 67 тис. вантажних вагонів. Експерти Асоціації прогнозують, що для заміщення такої кількості вагонів бізнесу доведеться витратити понад 93 млрд грн.

Основне скорочення до 2028 року відбудеться в частині піввагонів і досягне 47%, що оцінюється в 53 млрд грн. До того ж спеціалізований рухомий склад (обкотишовози, коксовози, щіповози) вже в дефіциті, а при обмеження термінів експлуатації буде списана більша частина такого парку.

Оновлення такого типу рухомого складу буде вкрай проблематичним через тривалий термін окупності і обмеженого сегмента ринку, де можуть використовуватися такі вагони, відзначають в асоціації.

Таким чином, представники бізнесу побоюються істотних проблем із забезпеченням перевезень, оскільки парк вантажних вагонів опиниться в дефіциті, в результаті чого частина вантажів буде переведено на альтернативні види транспорту, що негативно вплине на діяльність "Укрзалізниці". До того ж УЗ доведеться списати 62% піввагонів і 100% зерновозів (понад 11 тис. одиниць) зі свого парку протягом наступних 8 років. Отже, кошти, які було б доцільно використати на оновлення інфраструктури та локомотивного парку, доведеться перенаправити на оновлення парку вантажних вагонів.

У зв'язку з усім перерахованим вище бізнес має суттєві застереження щодо запровадження обмежень на термін експлуатації вантажних вагонів, адже це може призвести до гострого дефіциту вагонів і зростання цін на вагони з подальшим негативним впливом на економіку України. Промислові та аграрні підприємства будуть змушені інвестувати в оновлення вагонного парку, а не зосереджуватися на важливих напрямках.

Нагадаємо, в жовтні МІУ опублікувало проект наказу "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті". Проектом акта визначається механізм заборони експлуатації вантажних вагонів і вводиться обмеження строку служби певних типів вагонів, у тому числі піввагонів і зерновозів, а саме не більше ніж на полуторний призначений термін служби.

Так, експлуатацію універсальних піввагонів пропонується обмежити наступним терміном служби - 33 роки до 31.12.2021 року; 28 до 31 років.12.2022 роки; від 27 років до 31.12.2024 року; 25 років до 31.12.2025 року; 23 роки до 31.12.2027 року і 22 роки від 01.01.2028 року.

Коментуючи проект наказу МІУ, голова підкомітету з питань залізничного транспорту транспортного комітету ВРУ Олександр Скічко заявив, що виникне великий дефіцит вагонів.

А в "Укрметалургпромі" висловили думку, що прямолінійна заборона на продовження понаднормативний термін використання вагонів призведе до списання 89 тис. одиниць вагонів усіх типів, а це створить різкий дефіцит на ринку рухомого складу. Наслідками стануть скорочення промвиробництва, втрати робочих місць і зниження відрахувань до держбюджету.