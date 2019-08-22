ЄБА підтримує зміну підходів до розрахунків за розподіл газу

Європейська Бізнес Асоціація підтримує схвалений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг проект постанови, яким передбачається зміна підходів до розрахунків за послуги розподілу природного газу та процедури встановлення тарифів операторів газорозподільної системи. Про це повідомляє прес-служба ЄБА.

Експерти Асоціації переконані, що запропонований цим документом підхід має низку суттєвих переваг, а саме:

сприятиме уніфікації підходів у тарифоутворенні операторів газового ринку України;

є більш зрозумілим для представників галузі, оскільки на практиці механізм замовленої потужності вже реалізується на ринку природного газу для оператора газотранспортної системи;

зменшить фінансове навантаження на побутового споживача в опалювальний період;

забезпечить рівномірне надходження коштів Операторам ГРМ протягом року, а отже дозволить більш ефективно планувати свою діяльність та підтримувати газорозподільні системи в належному стані;

передбачає врахування зрозумілих, зокрема, для побутового споживача, даних щодо фактичного споживання природного газу протягом попередніх періодів;

дає змогу промисловим споживачам замовити величину потужності самостійно, при цьому залишаючись відповідальними за її перевищення.

"З огляду на це, Асоціація висловлює підтримку проекту постанови і вважає, що запропоновані ним перетворення сприятимуть підвищенню прозорості й прогнозованості ринку природного газу для його учасників", - йдеться у повідомленні.