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ЄБА занепокоєна порушеннями при розгляді законопроектів по енергетиці

Новини » Енергетика    17.10.2019 - 13:37
ЄБА занепокоєна порушеннями при розгляді законопроектів по енергетиці
Ілюстративне фото (eba.com.ua)

Бізнес стурбований порушеннями при розгляді важливих законопроектів

При розгляді важливих для енергетичної галузі законопроектів комітетом ВР з питань енергетики та ЖКП під головуваням Андрія Геруса було допущено низку серйозних порушень, що викликає занепокоєння бізнесу. Про це йдеться у заяві Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

"Вчора, 16 жовтня, відбулось засідання профільного комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Так, під час засідання було здійснено ряд серйозних порушень при розгляді важливих для галузі законопроектів", - йдеться в заяві.

Зокрема, звертається увага, що в порядок денний комітету було включено низку законопроектів, які фактично не були зареєстровані у Верховній раді станом на дату попередню до засідання комітету, а частина з них ще перебували на розгляді голови ВР, відповідно до регламенту, і ще не були направлені до комітету.

Окрім того, законопроекти були винесені на розгляд до закінчення термінів подання альтернативних законопроектів та без обов’язкових висновків інших комітетів ВР.

Внаслідок цього депутати та представники бізнесу не мали можливості ознайомитись з законопроектами та запропонувати свої пропозиції і зауваження.

"Бізнес-спільнота висловлює своє глибоке занепокоєння істотними порушеннями в частині ознайомлення народних депутатів та представників бізнесу із законодавчими ініціативами, а також відсутністю можливості надати зауваження та пропозиції до законодавчих ініціатив, при цьому, що раніш було задекларовано курс на відкритість та прозорість процедур", - зазначається в заяві ЄБА.

Асоціація закликала голову ВР та голову комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не допускати подібних порушень та забезпечити належну участь представників бізнес-спільноти у обговоренні законодавчих ініціатив.

Нагадаємо, на засіданні комітету ВР з питань енергетики та ЖКП 16 жовтня було схвалено законопроект Андрія Геруса "Про внесення зміни до закону України "Про ринок електричної енергії" (№2236-2). На думку народного депутата України, члена цього комітету Михайла Бондаря, законопроект Геруса знищує ринок електроенергії та повертає енергетику до ручного управляння, що призведе до зриву євроінтеграції України і посилення енергозалежності від Росії.

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