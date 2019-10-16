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Активісти вимагали відставки глави комітету Ради з енергетики Геруса

Новини » Надзвичайні події    16.10.2019 - 18:31
Активісти вимагали відставки глави комітету Ради з енергетики Геруса
Фото: мітинг (obozrevatel.com)

Активісти пікетували одну з будівель ВР

Під комітетом ВР з питань енергетики і ЖКГ десятки людей мітингують з вимогою зупинити енергокапітуляцію України перед Росією і закликали Андрія Геруса скласти повноваження голови парламентського комітету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

Як повідомляється, кілька десятків активістів, що представляють громадський рух "Україна без Росії", пікетували одну з будівель ВР, в якій проходить засідання комітету з енергетики і ЖКГ.

Вранці член комітету, народний депутат Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина") закликав громадськість продемонструвати незгоду з новими законодавчими ініціативами Геруса, спрямованими на згортання європейських енергореформ.

"Якщо є бажання – пропоную всім небайдужим прийти на засідання Комітету енергетики та ЖКП та висловити своє ставлення до здачі національних інтересів в енергетиці. Сподіваюся, сам факт присутності представників народу трохи приземлить трохи зарвалися "псевдослуг", – написав політик на своїй сторінці у Facebook.

На думку нардепа, запропонований Герусом законопроект №2236-2 – "це повна зупинка енергоринку, перехід до жорсткого ручного управління, енергокапітуляція перед РФ і відмова еврообязательств".

Нагадаємо, 16 жовтня комітет ВР з енергетики та ЖКП затвердив запропоновані Герусом законопроекти, якими на законодавчому рівні запроваджуються цінові обмеження на конкурентному ринку електроенергії, що суперечить Угоді про Асоціацію України та ЄС, ліквідуються гарантії повного викупу електроенергії для "зеленої" генерації, створюються преференції для імпорту електроенергії з Білорусі.

Раніше, 18 вересня Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який депутат Андрій Герус вніс правку про дозвіл закуповувати електроенергію за двосторонніми договорами з країн СНД. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

У той же час, за даними "Обозревателя", 1 жовтня близька до бізнесмена Ігоря Коломойського компанія "Юнайтед енерджі" здійснила першу поставку електроенергії з Росії в режимі імпорту. Її провели рівним графіком потужністю 100 МВт. Ряд експертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу незалежності України і висловили думку, що Росія буде використовувати 2236-2его для політичного тиску на Київ.

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