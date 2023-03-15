еАкциз. Зачем Украине электронная марка акцизного налога

Цифровизация процессов не только делает жизнь украинцев более удобной, но и борется с миллиардной коррупцией в разных сферах. Только за 2020–2021 годы антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации услуг составил 16,3 млрд. А потенциальный антикоррупционный и экономический эффект за два года цифровизации — 48 млрд грн.

Команда Минцифры шаг за шагом цифровизирует каждую сферу жизни государства. К примеру, цифровизация строительной сферы позволила сэкономить государству более 11,2 млрд грн. Поэтому мы активно работаем над цифровыми решениями и для других сфер.

Как устроен рынок подакцизных товаров сейчас

К сожалению, уже много лет в стране существует значительный теневой рынок алкогольных напитков и табачных изделий. Из-за отсутствия прозрачного механизма контроля над оборотом подакцизных товаров государство недополучает налоги, а люди получают поддельную и контрафактную продукцию. Есть очень показательные кейсы, когда зафиксирована продажа более 50 000 бутылок алкогольных напитков с одной и той же акцизной маркой. Это говорит о том, что 49 999 раз люди покупали "паленую" водку или что средства с продаж не шли в бюджет.

Также в Украине существует рынок поддельных бумажных акцизных марок, поступающих из Китая и Турции . Продукция с поддельными марками реализуется через официальные сети сбыта в Украине. Такие марки сложно отличить от настоящих без проведения специальной экспертизы. Конечно, за такую продукцию не платят акцизный налог. Соответственно, государство теряет средства. По данным Kantar и Euromonitor international, из-за теневого рынка этих подакцизных товаров Украина теряет более 30 млрд грн госбюджета ежегодно.

Поэтому сейчас команда Минцифры при поддержке проекта международной технической помощи "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS", финансируемом международными донорами USAID и UK aid, активно работает над новыми сервисами, которые помогут бороться с миллиардной коррупцией в сфере акцизного налога. С проектом TAPAS мы уже реализовали важные для Украины проекты. В частности, создали Единую государственную электронную систему в сфере строительства и оцифровали 70% строительных услуг в стране, запустили Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и многое другое.

О цифровизации в сфере акцизного налога

Сейчас в Парламенте готовятся ко второму чтению законопроекты 8286 и 8287. Их принятие даст старт внедрению электронной марки акцизного налога для алкогольных и табачных изделий и созданию электронной системы обращения алкогольной и табачной продукции .

Принятие этих законопроектов поможет государству с развитием честных и прозрачных правил ведения бизнеса, выходом рынка акцизов из тени и систематизацией контроля над оборотом подакцизных товаров.

Кроме того, в законопроектах учтены требования Европейских директив относительно табачных изделий об отслеживании маршрута каждой единицы продукции от производства до первого пункта розничной торговли. Аналогичный механизм будет действовать и для алкоголя. Внедрение таких изменений делает Украину на шаг ближе к ЕС.

Как это будет работать и при чем здесь Дия?

Мы создаем уникальную для рынка Украины электронную систему. С одной стороны она учитывает принципы Европейских директив, а с другой — потребности и проблемы украинского рынка. За основу взяли европейскую систему Tobacco track and trace system, действующую в ЕС с 2019 года.

Все операции по перевозке, хранению, продаже каждой единицы продукции будут фиксироваться в электронной системе. Ключевым элементом системы будет являться электронная марка акцизного налога. Это уникальный двухмерный DataMatrix-код, наносимый на товар. Код визуально почти не отличается от QR-кода, но содержит гораздо больше данных.

Введение еАкциза усложнит продажу продукции с поддельными акцизными марками в магазинах. После запуска такой системы каждый потребитель, считав код продукции через Дию, сможет проверить алкоголь и сигареты и определить, перед ним оригинальный продукт или подделка. К примеру, человек хочет приобрести товар. Сканирует код через Дию и сразу получает информацию о товаре и производителе: фото, название, описание, объем тары, содержание спирта, а также проверяет легальность акцизной марки. В случае обнаружения фальсификата потребители смогут мгновенно известить об этом контрольные государственные органы через приложение Дия.

Внедрение электронной системы ставит целью уменьшить объемы нелегального рынка этих продуктов и на 15% увеличить доходы в бюджет от уплаты акцизного налога.

еАкциз и возможности для рынка

Если говорить о рынке табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, то нанесение DataMatrix не просто предусмотрено европейскими нормами, а уже сейчас реализовано производителями табачных изделий в Европе. То есть каждая пачка сигарет, которая продается на рынке ЕС, отвечает этим требованиям. Большая четверка – JTI, Phillip Morris, British American Tobacco и Imperial Brands – уже с этим работают в Европе.



Поэтому бизнес, работающий в Украине, должен использовать существующие европейские технологии. Соответственно, это не приведет к усложнению производства, ухудшению условий ведения бизнеса или увеличению себестоимости продукции для производителей.

Готовя законопроекты, команда Минцифры учла европейский опыт. Также мы провели встречи с представителями международных и украинских производителей табачной продукции, импортеров алкоголя и табака и крупнейшими розничными сетями, чтобы услышать предложения. Совместно наработали предложения к законопроектам и технические базисы.

Кроме того, сейчас мы прорабатываем с коллегами из Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры возможность взаимодействия системы еАкциз с их системой еТТН (электронная товарно-транспортная накладная). С таким взаимодействием бизнесу проще будет администрировать документооборот для отслеживания оборота продукции.

Также бизнес сможет защитить свой товар от фальсификации, существенно упростить процедуру оформления акцизных марок без лишних визитов в ГНС и бумажную волокиту. Кроме того, уменьшить себестоимость продукции из-за отказа от имеющегося формата марки, автоматизировать отчеты об использовании акцизных марок, создать равные конкурентные условия ведения бизнеса для тех, кто работает с подакцизными группами товаров.



К тому же мы прислушались к производителям и уже в законопроекте будет предусмотрен механизм возмещения уплаченных сумм акцизного налога в случае деактивации электронных марок из-за их отмены изготовителем или импортером. А еще электронная марка позволяет производителю нанести ее повторно на другую единицу продукции при повреждении товара и не возвращать за нее средства, уплаченные в бюджет.

Когда заработает еАкциз?

Законопроектом 8287 предусмотрено, что с 1 января 2025 для производителей, импортеров, дистрибьюторов, ритейла начнут действовать требования по маркировке табачных изделий и алкогольных напитков и жидкостей исключительно электронным марками.

То есть, законопроектом предусмотрен переходный период для бизнеса и государства, чтобы адаптировать собственные процессы к требованиям законопроектов.

еАкциз — важный антикоррупционный проект, полностью изменяющий функционирование целой сферы. Прозрачная электронная система после пилота может быть масштабирована и на другие товарные группы. Цифровизация будет работать и на государство, и на потребителя, а также уберет бюрократию для бизнеса.

Надеемся на поддержку законопроектов депутатами.