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Есть угроза окружения? Военные рассказали о ситуации в Великой Новоселке

Фото: военные ВСУ рассказали, есть ли угроза окружения подразделений в поселке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Угрозы окружения украинских войск в районе Великой Новоселки нет. Бои за населенный пункт продолжаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 110-ю ОМБр.

"Сразу отметим, угрозы окружения наших подразделений нет", - говорят военные.

По данным 110-й ОМБр, из районов, где возникала угроза окружения, украинские подразделения, используя погодные условия, умело вышли.

"Это не значит, что мы полностью вышли из посеелка, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника", - констатировали в бригаде.

Тактика РФ в районе Великой Новоселки

В последние дни оккупанты огромными силами пехоты пытались блокировать опорные пункты украинских войск, а применение техники свелось на нет - как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов.

"Все, что приближалось ближе километра к линии соприкосновения, уничтожалось. Если по арте и FPV-дронам у нас с противником приблизительный паритет, то по количеству пехоты у россиян огромное преимущество", - добавили в ВСУ.

Ситуация в районе Великой Новоселки за последние сутки

Согласно сводке Генштаба, на Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять российских атак.



Ситуация в районе Великой Новоселки 26 января (deepstatemap.live)

Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Великой Новоселки, Новоселки, Новодаровки, Константинополя.

Угроза оперативного окружения в районе Великой Новоселки

Ситуация вокруг Великой Новоселки остается динамичной и сложной. Буквально 23 января РБК-Украина писало, что существует угроза оперативного окружения в районе Великой Новоселки.

Как ранее рассказывал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина, динамичный характер событий в Великой Новоселке требует внимательного наблюдения. Сейчас важнее сохранить силы для дальнейшей борьбы, чем удерживать населенный пункт.

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