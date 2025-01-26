Есть угроза окружения? Военные рассказали о ситуации в Великой Новоселке

Угрозы окружения украинских войск в районе Великой Новоселки нет. Бои за населенный пункт продолжаются.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 110-ю ОМБр.
"Сразу отметим, угрозы окружения наших подразделений нет", - говорят военные.
По данным 110-й ОМБр, из районов, где возникала угроза окружения, украинские подразделения, используя погодные условия, умело вышли.
"Это не значит, что мы полностью вышли из посеелка, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника", - констатировали в бригаде.
В последние дни оккупанты огромными силами пехоты пытались блокировать опорные пункты украинских войск, а применение техники свелось на нет - как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов.
"Все, что приближалось ближе километра к линии соприкосновения, уничтожалось. Если по арте и FPV-дронам у нас с противником приблизительный паритет, то по количеству пехоты у россиян огромное преимущество", - добавили в ВСУ.
Согласно сводке Генштаба, на Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять российских атак.
Ситуация в районе Великой Новоселки 26 января (deepstatemap.live)
Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Великой Новоселки, Новоселки, Новодаровки, Константинополя.
Ситуация вокруг Великой Новоселки остается динамичной и сложной. Буквально 23 января РБК-Украина писало, что существует угроза оперативного окружения в районе Великой Новоселки.
Как ранее рассказывал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина, динамичный характер событий в Великой Новоселке требует внимательного наблюдения. Сейчас важнее сохранить силы для дальнейшей борьбы, чем удерживать населенный пункт.
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