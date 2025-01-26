Есть угроза окружения? Военные рассказали о ситуации в Великой Новоселке

"Сразу отметим, угрозы окружения наших подразделений нет", - говорят военные.

По данным 110-й ОМБр, из районов, где возникала угроза окружения, украинские подразделения, используя погодные условия, умело вышли.

"Это не значит, что мы полностью вышли из посеелка, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника", - констатировали в бригаде.

Тактика РФ в районе Великой Новоселки

В последние дни оккупанты огромными силами пехоты пытались блокировать опорные пункты украинских войск, а применение техники свелось на нет - как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов.

"Все, что приближалось ближе километра к линии соприкосновения, уничтожалось. Если по арте и FPV-дронам у нас с противником приблизительный паритет, то по количеству пехоты у россиян огромное преимущество", - добавили в ВСУ.

Ситуация в районе Великой Новоселки за последние сутки

Согласно сводке Генштаба, на Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять российских атак.





Ситуация в районе Великой Новоселки 26 января (deepstatemap.live)

Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Великой Новоселки, Новоселки, Новодаровки, Константинополя.