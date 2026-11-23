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Украинская и российская экономики: Российская экономика примерно в десять раз больше украинской, но Украина имеет поддержку ЕС и других партнеров. Романчук считает, что усиление европейской системы безопасности и сотрудничества с Украиной поможет противостоять России.

Налоговая реформа: Вместо большого количества налогов Романчук предлагает ввести единый налог на розничный товарооборот со ставкой 12-13%, отменить НДС, налог на зарплаты и прибыль предприятий, а также уменьшить регуляторное давление.

Реальный курс гривны: Без международных грантов и помощи партнеров, по мнению экономиста, сбалансированный курс должен был бы составлять как минимум 75-80 гривен за доллар. В то же время он подчеркивает, что точный курс в условиях полной либерализации предсказать невозможно, и предлагает ввести мультивалютность.

Три сценария для Украины: После войны страна может пойти по пути экономического упадка, медленного роста или стать "Днепровским тигром". Последний сценарий предусматривает экономическую, монетарную и финансовую свободу, дерегуляцию и развитие частного бизнеса.

Выдержит ли украинская экономика войну лучше российской

– Экономический кризис в Украине, России и стагнация в мире влияют на ход войны. Многие люди сегодня думают, какая экономика "умрет" первой – украинская или российская. Кто выносливее?

– Украине повезло, потому что, когда мы смотрим на расклад, экономика России составляет примерно 2,7-2,8 триллиона долларов, а наша – 225-230 млрд долларов. Это почти в десять раз меньше российского ВВП.

Если смотреть формально, ресурсы российской экономики мощнее. Экспорт России в 2026 году может составить около 470 млрд долларов. Это валютная выручка и возможности финансировать войну.

Если сравнивать только эти показатели, можно прийти к выводу, что украинская экономика первой окажется в кризисе. Но наша сила не только в собственной экономике. Мы также имеем ресурсы Европейского Союза и партнеров.

Европейская экономика составляет около 22 трлн долларов. Если ЕС и европейские страны НАТО будут подключаться к поддержке Украины активнее, в частности к созданию общей системы безопасности, наши возможности будут значительно больше.

Наша цель – не только вернуться к границам 1991 года. Мы должны сделать так, чтобы в Европе был мир. А он будет тогда, когда российской империи не будет на карте мира.

– Но есть и политические риски. Например, победа Марин Ле Пен во Франции может поставить под угрозу дальнейшую помощь Украине. Смогут ли другие страны компенсировать потерю французской поддержки?

– Помните выборы Джорджии Мелони в Италии? Она также принадлежит к правому политическому спектру, общается с Дональдом Трампом. Тогда были опасения, что она будет выступать против помощи Украине. Но теперь Италия является одним из наших лучших союзников в Европейском Союзе и НАТО.

Так же может быть и с Францией. Не факт, что Ле Пен победит. Кроме президента, там есть парламент и много других политических и прагматических факторов.

Даже если определенные страны изменят свою политику, есть другие государства – Дания, Нидерланды, Германия, страны Балтии, Швеция, Финляндия и Норвегия. Они могут действовать активнее.

Европейская часть НАТО может быть переформатирована. Возможно, сформируется оборонный союз из 10-15 стран, которые будут готовы быстрее реагировать на риски и угрозы.

Украина не должна просто проситься в европейскую систему безопасности. Она должна быть ее соучредителем.

Ярослав Романчук (фото РБК-Украина)

Почему Украина сталкивается со стагфляцией и кто ответственен за инфляцию

– Многие украинские экономисты говорят об угрожающей тенденции – стагфляции. На фоне сокращения промышленного производства и экономического роста цены продолжают повышаться. Есть ли лекарство против стагфляции и что сейчас нужно делать Украине?

– Прежде всего нужно поставить диагноз и понять причины этих явлений. Инфляция – это монетарный, денежный феномен.

За 30 лет среднегодовая инфляция в Украине составляла почти 13%. В 2026 году она будет на уровне 12,5%. Это долгосрочная тенденция. У нас никогда не было стабильности цен и сохранения покупательной способности гривны.

Национальный банк Украины имеет конституционное обязательство обеспечивать стабильность цен. Но когда денежная масса увеличивается на 15-20%, а ВВП растет лишь на 0,2-0,3%, возникает дисбаланс.

Инфляция – это налог, который платят 97% населения, тогда как 3% получают от этого выгоду.

Национальный банк должен понимать, что его главная задача – ценовая стабильность, а не финансирование экономического роста или предоставление кредитов промышленным предприятиям.

– То есть Национальный банк является частью проблемы, а не ее решения?

– Когда мы говорим о стагфляции, то Национальный банк, который не обеспечивает надлежащей ценовой стабильности, является частью проблемы. Экономический рост – это функция правительства.

В 2023 году после падения ВВП почти на 29% мы имели рост на 5,5%, затем – 2,8%, а теперь он будет близким к нулю. Конечно, есть российские обстрелы, блэкауты, разрушение металлургических предприятий и проблемы с портами Черного моря.

Но есть еще одна проблема: мы сделали ставку на 3-5% крупного бизнеса как главный источник экономического роста. Когда эти предприятия разрушаются, экономика теряет значительную часть своих возможностей.

Вместо этого нужно децентрализовать экономику, привлекать малый, средний и иностранный бизнес. В Украине около 8 млн человек имеют опыт предпринимательской деятельности. Им нужно дать возможность работать.

Среди препятствий – налоговая и регуляторная нагрузка, а также расходы на защиту права собственности. По нашим расчетам, регуляторная нагрузка в Украине составляет около 17% ВВП, или почти 40 млрд долларов.

Украинец фактически работает десять месяцев в году на государство и лишь два – на свою семью, детей, родителей и собственные проекты. Это несправедливо.

Главный внешний враг нашей экономики – Россия. Но внутренний враг – бюрократия, неэффективное государственное управление и политика, которая ограничивает предпринимательство.

Какую налоговую реформу предлагает экономист

– Что нужно делать правительству, чтобы бороться со стагфляцией? Какие ваши рецепты?

– Мы имеем ситуацию, когда 35-40% ВВП направляется на оборону. Это абсолютный приоритет. Но нужно понимать, откуда брать средства на финансирование этих расходов.

В 2021 году налоговая нагрузка на экономику составляла 32-33%, а теперь она значительно выше. Украинский бизнес во время войны постоянно перевыполняет планы по уплате налогов, но правительство продолжает считать, что с него можно получить еще больше.

С точки зрения экономической теории и истории, лучший экономический рост происходит тогда, когда государственные расходы не превышают 20% ВВП.

Ярослав Романчук (фото РБК-Украина)

Я предлагаю вместо многих налогов ввести налог на розничный товарооборот с максимально широкой налоговой базой и единой ставкой для всех – например, 12-13%.

Без НДС, налога на зарплаты и налога на прибыль предприятий. По моим расчетам, только благодаря изменению налоговой системы можно получить дополнительно 15-20 млрд долларов.

Но главное даже не это. Мы сэкономим средства бизнеса и государства на администрировании налогов.

Также необходимо провести либерализацию. Зачем нам запреты, лицензии, сертификаты, регламенты и процедуры, которые отнимают ресурсы? Нужно создать условия, в которых бизнес сможет конкурировать и развиваться.

– Сейчас продолжается бюджетный процесс, и среди предложений звучит как увеличение, так и уменьшение НДС. Можно ли просто снизить налог или вообще его отменить?

– Нам нужно не точечное изменение ставки НДС, а настоящая системная налоговая реформа.

Автоматическая блокировка налоговых накладных и необходимость их разблокировки в ручном режиме создают дополнительные возможности для коррупции. У нас нет достаточной способности администрировать такую систему.

Украинский бизнес ежегодно перевыполняет плановые показатели доходов бюджета. Поэтому не нужно постоянно увеличивать налоговое давление.

Если повысить НДС с 20% до 21%, это не решит системных проблем. Даже один процентный пункт может означать меньшую экономическую активность, больше работы в тени и дополнительные возможности для различных схем.

Мы должны думать о конкурентоспособности Украины. Нельзя душить людей и бизнес налогами, если хотим, чтобы страна развивалась.

Каким должен быть реальный курс гривны и нужна ли Украине мультивалютность

– Какой, по вашему мнению, сегодня реальный курс гривны? Есть подозрения, что Национальный банк удерживает его административными методами. Что было бы, если бы валютный курс полностью либерализовали?

– Национальный банк должен следить за инфляцией, чтобы гривна сохраняла покупательную способность. Когда она теряет 10-12% ежегодно, за три с половиной – четыре года ее покупательная способность уменьшается примерно на 50%.

Кто при таких условиях будет сберегать в гривне?

Поэтому я предлагаю ввести мультивалютность. Это конкуренция валют, и во время войны такой режим вполне возможен.

Наша помощь поступает в долларах, евро, фунтах, злотых. Люди, компании и организации должны иметь возможность работать с разными валютами без постоянной необходимости получать разрешения Национального банка или Министерства финансов.

Это один из способов повысить доверие к Украине. Гривна, доллар, евро и фунт должны конкурировать между собой.

– Но если говорить именно о цифрах, каким может быть курс гривны при полной либерализации?

– При среднегодовом увеличении денежной массы на 15-18% и средних темпах экономического роста за последние 25 лет на уровне около 1% возникает серьезный дисбаланс.

Поэтому без грантов и международной помощи сбалансированный курс должен был бы составлять как минимум 75-80 гривен за доллар.

Если Национальный банк отпустит курс без интервенций, он может быть и 100 гривен. Но я не знаю, каким он будет на практике. Это будет зависеть от многих факторов.

Если после войны в Украину поступят 200-300 млрд долларов репараций и средств в рамках плана восстановления, ситуация может быть совсем другой. Возможна даже ревальвация гривны, когда курс будет составлять не 100, а, например, 20 гривен за доллар. Но это также будет опасно для экспорта.

Именно поэтому нужна новая структура экономики, конкуренция валют, производителей и стандартов.

Почему антикоррупционные органы не могут самостоятельно преодолеть коррупцию

– Коррупция для украинцев остается одной из главных проблем. В последнее время активизировались НАБУ и САП, общество обсуждает громкие дела. Можно ли с помощью антикоррупционных органов и жестких наказаний, в частности смертной казни, уничтожить коррупцию?

– Нет, уничтожить коррупцию таким способом невозможно.

Мы в своей концепции говорим не о НАБУ, САП или прокуратуре, а о том, где находится источник коррупции и почему она вообще существует.

Государство должно быть способно выполнять свои фундаментальные функции: защищать страну от внешних врагов, обеспечивать безопасность внутри, бороться с преступностью, гарантировать работу судов и защиту права собственности.

Но когда государство контролирует слишком много ресурсов, предприятий и процессов, появляются возможности для злоупотреблений.

Когда чиновник может по собственному усмотрению решать, кому предоставить разрешение, кого проверить, кому разблокировать налоговую накладную, а кому отказать, это создает почву для коррупции.

Поэтому нужно уменьшать государственный контроль над экономикой, проводить приватизацию, обеспечивать настоящую конкуренцию и независимость судов.

Ярослав Романчук (фото РБК-Украина)

– Но ведь Украина за последние годы создала целую антикоррупционную инфраструктуру. Почему это не дало ожидаемого результата?

– Мы создали НАБУ, САП, ВАКС, АРМА и другие структуры. Но за этот период ситуация с коррупцией не улучшилась так, как ожидало общество.

Проблема в самой модели государства. Если источник коррупции остается, можно создавать еще больше антикоррупционных органов, но это не ликвидирует причину.

Государство должно контролировать не 75% экономики, а примерно 20-25% ВВП. У нас есть около 3100 государственных и 14 тысяч коммунальных предприятий. Значительная часть экономики работает не по рыночным принципам.

Поэтому нужно менять саму систему, а не только бороться с ее последствиями.

Как экономика Беларуси зависит от России и почему держится режим Лукашенко

– Вы родом из Беларуси, занимались там экономической и политической деятельностью и даже были кандидатом в президенты. Благодаря чему сегодня держится режим Лукашенко с экономической точки зрения?

– Лукашенко 32 года стабильно получал от России так называемый интеграционный грант в размере 10-12% ВВП. Это больше, чем получала любая страна, которая вступила в Европейский Союз, от Брюсселя.

Второй момент – сама модель управления. Лукашенко относится к любому директору предприятия или бизнесмену как к человеку, который должен работать на него.

Он фактически не имеет самостоятельной власти в вопросах обороноспособности, финансов, энергоснабжения и военно-промышленного комплекса. Большая часть белорусского экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья направляется в Россию.

Беларусь имеет два мощных нефтеперерабатывающих предприятия, а также является одним из крупнейших мировых экспортеров калийных удобрений.

– В прошлом году в Беларуси был даже кризис с картофелем, и страна вынуждена была его закупать. Как такое могло произойти?

– Российский рынок имеет большое влияние на белорусский. Когда в России растет спрос на определенные товары, а цены становятся в три-четыре раза выше, чем в Беларуси, продукция начинает активно перемещаться туда.

Так было с яблоками и картофелем. Есть также показательный пример с мясом.

В Беларуси были ограничения на его вывоз, но российские покупатели предлагали фермерам значительно более высокие цены. Директора сельскохозяйственных предприятий могли продавать продукцию за наличные, а в документах оформлять ее как падеж скота.

То есть это были схемы, на которых зарабатывали отдельные люди.

Беларусь также использовалась как транзитная площадка для обхода российских торговых ограничений. Все это показывает, насколько белорусская экономика интегрирована с российской и насколько режим Лукашенко зависит от этих экономических связей.

Каким будет будущее Украины после войны: три сценария

– Каким вы видите экономическое будущее Украины? Какие перспективы страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе?

– Прежде всего нужно понимать, что любой прогноз – это не точное знание будущего, а оценка возможных сценариев.

Я вижу три варианта развития Украины.

Первый – инерционный. Если после победы мы продолжим делать то же самое, что и раньше, будем получать репарации и международную помощь, но не будем менять фискальную, экономическую и государственную политику, то через 15 лет можем получить страну с населением 25-27 млн человек. Половина населения будет пенсионного возраста, а экономикой и дальше будет управлять олигархат. Это будет упадок Украины как политического и культурного проекта.

Второй сценарий – медленный экономический рост. Реформы постепенно будут происходить, экономика будет развиваться, но без радикальных изменений. В таком случае население может составлять около 30 млн человек,а ВВП на душу населения – 45-50% от среднего показателя Европейского Союза. Это может быть сценарий по типу Болгарии или Албании.

Третий вариант – "Днепровский тигр". Это уникальная возможность для Украины, если мы поймем, какую нишу можем занять в мировой экономике и какие триллионы долларов инвестиций способны привлечь.

Для этого нужны экономическая, монетарная, фискальная и финансовая свобода, дерегуляция, частная экономика и возможность для человека самостоятельно принимать решения.

Именно так создавались экономические чудеса в Ирландии и на Тайване. После войны Украина будет иметь уникальный шанс построить такую модель.

Мы уже теряли возможности после Оранжевой революции, Революции достоинства и прихода монобольшинства. Но сейчас у нас есть еще один шанс.

– Но для реализации такого сценария нужна политическая воля. Видите ли вы в Украине политическую силу, которая могла бы взять эту программу на вооружение?

– Я приезжаю в Украину с презентациями и лекциями уже более 25 лет и вижу запрос на политическое движение или партию с соответствующим мировоззрением.

К сожалению, у нас есть фундаментальная ошибка политической системы. Мы говорим о партии Залужного, партии Зеленского, партии Буданова или Притулы. Но партия должна быть не просто именем человека. Она должна иметь четкую идеологию.

Должно быть понятно, за что выступает политическая сила, против чего она и какие ценности отстаивает. Кандидат в президенты, премьер-министры или депутаты должны объяснять, что именно они собираются делать.

За 35 лет Украина так и не имела полноценной либеральной экономической модели. Поэтому нам нужно изменить подход к политике и начать говорить не только о личностях, но и о ценностях и конкретных программах.