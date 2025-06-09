Есть жалобы на учителей. Какова ситуация с русским языком в украинских школах

"Нам прислали видео, и мы были поражены тем, как руководитель не владел языком, не применял его в образовательном процессе и отказывался применить даже по просьбе родителей", - рассказала она.

После обращения в орган управления образования с просьбой проверить уровень владения украинским языком, выяснилось, что директор не имеет соответствующего сертификата. Как следствие, ее уволили с должности - она не соответствовала требованиям к руководителю учебного заведения.

"Если ты выполняешь должностной долг, ты должен общаться на государственном языке", - подчеркнула омбудсмен.

Лещик отмечает, что, несмотря на законодательные требования, в отдельных школах продолжаются случаи, когда педагоги используют русский язык на работе - в частности, во время перерывов.

"Перерыв - это также рабочее время учителя, где он тоже должен общаться на государственном языке", - объясняет она.

Что касается учеников, то ответственности за использование русского языка в школе они не несут. Однако, по словам Лещик, важно формировать языковую среду через пример педагогов.

"Для учеников ответственности нет, должно быть только убеждение, что стоит общаться на государственном языке. Учителя должны быть для учеников примером", - отметила она.

Омбудсмен напомнила, что согласно закону "Об образовании" и закону о функционировании украинского языка, все уроки, совещания, документооборот и вообще образовательный процесс должны проходить исключительно на государственном языке.