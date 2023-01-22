Есть продвижение наших спецслужб. Зеленский анонсировал новые санкции

"Есть продвижение у наших специальных служб в работе в отношении людей, которые заслуживают как минимум санкций за свою деятельность против Украины, независимости и украинского народа. Также будут соответствующие шаги", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это не что-то временное, это будет реальное реагирование.

"Это конкретика. Это то, чего мы все ожидаем от наших институций. От государства", – подчеркнул президент.

Он также сказал, что Украина больше не вернется в прежний режим, ведь все делается для сохранения единства страны.

"Я хочу, чтобы это было понятно: возвращения к тому, что было когда-то, к тому, как привыкли жить разные люди, приближенные к государственным институтам, или те, кто всю жизнь положил на погоню за креслом... Возвращения не будет", - подчеркнул он.