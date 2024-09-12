Есть нюанс. Украинцам объяснили, смогут ли школы и дальше вручать ученикам медали

Почему изготавливать медали за государственный счет нецелесообразно

По словам Бабака, дальнейшее централизованное изготовление золотых и серебряных медалей для выпускников заведений общего среднего образования (за средства государственного бюджета) нецелесообразно по ряду причин.

Во-первых, с 2015 года золотая или серебряная медаль не дает никаких преимуществ при поступлении в заведения высшего образования.

"Таким образом, медаль выпускника это такое себе отличие своей родной школы за успехи в учебе. Но почему-то до сих пор медали изготавливаются за средства государственного бюджета Украины", - уточнил нардеп.

Во-вторых, количество медалистов растет поразительными темпами (в 2019 году было 11,4 тыс. медалистов, а в 2024 году - уже 24,8 тыс.).

"В 2024 году количество медалистов составило почти 9,5% от общего количества выпускников. То есть каждый десятый - медалист. Вот уровень! Все исследования показывают падение результатов обучения, а количество медалистов растет. Украинский образовательный парадокс", - подчеркнул Бабак.

Данные по количеству медалей и медалистов с 2019 года (скриншот: t.me/SerhiiBabak)

В-третьих, списки медалистов формируются и передаются в феврале-марте (за несколько месяцев до окончания учебы).

"То есть, заранее определено, что тысячи потенциальных медалистов будут "дотягивать" оценками до конца года, даже если они перестанут добросовестно учиться. То есть процедура заказа золотых и серебряных медалей способствует неблагочестию. Очередной украинский образовательный парадокс", - объяснил нардеп.

Сколько стоит изготовление медалей для школьников

Бабак рассказал также и о "цене вопроса" - стоимости изготовления золотых и серебряных медалей для выпускников украинских школ.

Так, в 2024 году изготовление медалей обошлось государственному бюджету Украины в 2,936 млн грн.

Между тем на 2025 год (согласно информации, предоставленной представителем Министерства образования и науки) бюджетный запрос на медали составляет:

4,6 млн грн - для золотых медалей

около 1 млн грн - для серебряных

"15 сентября Кабинет министров внесет в Верховную Раду бюджет на 2025 год. Обязательно подам правку, которая перераспределит средства, заложенные на изготовление медалей (если они там останутся) на более актуальные образовательные нужды", - подчеркнул председатель комитета.

Смогут ли школы и дальше вручать ученикам медали

Бабак отметил, что Верховная Рада не отменяет вручение в образовательных учреждениях золотых и серебряных медалей.

"Школы и дальше могут отмечать своих лучших выпускников медалями", - уточнил он.

Нардеп объяснил, что парламентарии считают нецелесообразным именно расходование миллионов гривен налогоплательщиков на централизованное изготовление медалей.

"Уверены, что учредители школ (территориальные общины) смогут себе позволить изготовление медалей своим лучшим выпускникам, если захотят", - подытожил чиновник.

Публикация Бабака (скриншот: t.me/SerhiiBabak)