"Есть направления, на которых готовим продвижение вперед": Президент рассказал о ситуации на передовой

Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию на передовой. ВСУ держат ключевые рубежи по всей линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Наши парни храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперед", - отметил глава государства.
Зеленский указал, что также фиксируется, как оккупанты пытаются перекидывать дополнительные подразделения.
"Делаем все, чтобы "отминусовать" эти их силы", - добавил он.
Напомним, 23 ноября ВСУ уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого российские террористы попали в роддом в Вольнянске Запорожской области.
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