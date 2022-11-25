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"Есть направления, на которых готовим продвижение вперед": Президент рассказал о ситуации на передовой

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию на передовой. ВСУ держат ключевые рубежи по всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Наши парни храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперед", - отметил глава государства.

Зеленский указал, что также фиксируется, как оккупанты пытаются перекидывать дополнительные подразделения.

"Делаем все, чтобы "отминусовать" эти их силы", - добавил он.

Напомним, 23 ноября ВСУ уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого российские террористы попали в роддом в Вольнянске Запорожской области.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины