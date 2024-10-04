Есть в каждом доме. Украинцам рассказали, как выбрать популярный товар, чтобы сэкономить

При выборе в магазине той или иной лампочки для дома украинцам советуют обращать внимание на одну из важнейших характеристик - энергоэффективность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Facebook.
В Госпродпотребслужбе напомнили, что сегодня на полках магазинов представлен большой ассортимент ламп бытового использования - с разными характеристиками и по разной цене.
При этом эксперты отмечают, что энергоэффективность - одна из важнейших характеристик, на которую следует обратить внимание при выборе.
"Когда лампа или светильник потребляют мало энергии, а света производят много, то они считаются энергоэффективными высокого класса", - объяснили гражданам.
Уточняется, что любая электрическая лампа и светильник должны иметь энергетическую этикетку.
При этом, согласно требованиям Технического регламента энергетической маркировки электрических ламп и светильников, на энергетической этикетке для электрической лампы указывается следующая информация:
Маркировка энергоэффективности ламп (инфографика: facebook.com/spsa.gov.ua)
Исходя из вышеприведенной маркировки, чем выше полоска с буквой расположена на энергетической этикетке, тем выше энергоэффективность лампы или светильника.
В Госпродпотребслужбе отметили также, что сейчас наиболее энергоэффективными являются светодиодные лампы, которые потребляют:
"Будьте внимательны при выборе ламп, внимательно читайте информацию на маркировке и делайте соответствующие покупки только в определенных для этого местах", - подытожили в госслужбе.
Пост Госпродпотребслужбы (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что при выборе той или иной бытовой техники следует также обращать внимание на такой показатель, как класс ее энергоэффективности.
Это влияет на объем энергопотребления и, как следствие, на суммы в платежках потребителей в конце месяца.
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