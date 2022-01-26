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Е-квитки, захист політв'язнів та авіація: які законопроекти сьогодні розгляне Рада

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Верховна рада України збирається на засідання. Вони, зокрема, розглянуть законопроекти про е-квитки, захист політв'язнів та авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний парламенту.

Які законопроекти сьогодні розглянуть нардепи:

  • щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті - 5705,
  • щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі - 6273,
  • про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей - 6104,
  • про внесення змін до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - 5583,
  • щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України - 3683,
  • про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2023 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року - 0136,
  • щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні - 3415.
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