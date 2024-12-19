У вас есть, но вы не знали: зимняя парковка и сервисный режим дворников авто

Сразу скажем, что многие современные модели имеют режимы так называемой зимней парковки и сервисного режима стеклоочистителей. Хотя не все владельцы об этом знают, и вероятно, испытывают трудности при обслуживании дворников.

Что такое зимняя парковка дворников

Начать следует с того, что использованная здесь и выше терминология несколько условна. Бывает, что зимний и сервисный режимы на самом деле одно и то же, однако у некоторых машин есть оба, а у некоторых нет ни одного.

Зимний режим дворников. Чаще всего под ним понимают следующие положения щеток:

В состоянии покоя щетки остаются в той зоне лобового стекла, которая обдувается теплым воздухом от печки или подогревается встроенным в стекло электрообогревом. Это нужно для более быстрого оттаивания после стоянки на морозе;

В состоянии покоя дворники остаются в положении, из которого их можно вместе с поводками отвести от лобового стекла, чтобы они не примерзли к нему за ночь. Такая функция нужна на моделях, где дворники обычно паркуются низко, прячась глубоко под кромку капота.

В ходе работы дворники не опускаются до самого низа своего рабочего хода. Так делается, чтобы внизу под щетками оставалось больше места для накопления сметенного ими снега - ведь он при некоторых условиях уплотняется настолько, что мешает работе механизма.

Сервисный режим стеклоочистителей. Чаще всего автопроизводители, употребляя подобное выражение, подразумевают следующее:

Особое положение дворников в выключенном состоянии, так чтобы до них было удобно дотянуться владельцу для очистки от мусора, снега или льда;

Такое положение дворников в состоянии покоя, чтобы их было удобно демонтировать для замены новыми.

Сервисный режим для щеток

Для включения того или иного особого режима автопроизводители предусматривают определенные действия водителя. Например, чаще всего чтобы оставить стеклоочистители вертикально или в верхнем положении (что можно понимать как сервисный или зимний режим), надо нажать на рычаг управления стеклоочистителем в определенном направлении сразу после выключения двигателя. Скажем, во многих моделях VW и Skoda водитель прижимает рычаг вниз, водитель Nissan - на 3 сек. удерживает его "на себя". Во многих машинах Renault надо опустить рычаг вниз при неработающем двигателе, а у популярных моделей Audi при работающем двигателе следует дважды коротко потянуть рычаг включения дворников вверх.

Но не спешите сразу экспериментировать с активацией особых режимов - сначала выясните, как из того режима выйти. А выходят щетки из сервисного режима по-разному: то ли движением переключателя в определенном направлении, то ли включением дворников в любой режим, то ли автоматически, после набора скорости 10 - 15 км/ч (например, так реализован этот функционал в Volkswagen).

Как запарковать дворники на зиму

Экзотическим вариантом можно считать так называемый зимний режим - остановка и отдых дворников в нижнем положении выше обычного. Как правило, такая функция реализована на механическом уровне: левую щетку вместе с поводком надо принудительно потянуть вверх до щелчка. Именно так решен вопрос зимней парковки у многих моделей Toyota, Lexus и Honda.

С другой стороны, в Range Rover надо в меню найти специальную строку "Зимняя парковка стеклоочистителей". Когда она активирована, дворники при работе сокращают свой ход вниз - то есть не опускаются вниз до самого капота, оставляя несколько лишних сантиметров. Зато для разовой остановки дворников в сервисном положении (вертикально) у машин этой марки надо провести последовательные действия с переключателем под рулем и кнопкой Start Engine.

Если нет сервисного режима

На авто, у которого нет штатных указанных режимов, владельцы применяют дедовский способ. Водитель выключает зажигание при работающих дворниках и они остановятся там, где их застанет этот момент. Однако при таком подходе важно после сервисных манипуляций не забыть вернуть дворники на свое место. Потому что если они за время стоянки примерзнут к стеклу, включать потом зажигание будет опасно: при застопоренных щетках это чревато либо порванными ресничками-ресничками, либо сожженным моторчиком электропривода. В принципе на такой случай конструкторы предусматривают электрическую защиту привода (многоразовый предохранитель), однако далеко не все современные модели её имеют.

Коротко

Очень полезная вещь - заводской мануал, который производитель бережно кладет в бардачок каждого автомобиля. В нем описываются все подобные манипуляции, причем это непременно делается в популярной форме - именно из расчета на далекого от техники пользователя. Поэтому когда вам кажется, что какая-то система или функция автомобиля неудобна, выглядит нелогично и непонятно, загляните в эту волшебную брошюру.