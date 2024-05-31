Есть 4 дня. Украинцам объяснили, почему важно передавать показания за свет во время отключения

В период отключения света особенно важно своевременно передавать показатели счетчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ДТЭК".

"Это поможет нам рассчитать объем только потребленной электроэнергии за май, а вашему поставщику выставить корректные счета", – добавляет "ДТЭК".

Дата передачи показателей: с 31 мая по 3 июня.

Для того чтобы передать показы счетчиков, можно воспользоваться одним из удобных способов:

через мобильное приложение "Мережі онлайн", которое можно скачать в AppStore и Google Play Market;

через вебформу. Для этого достаточно указать район, номер лицевого счета, количество зон на вашем счетчике и показы по зонам;

через личный кабинет на сайте ДТЭК;

через голосовое меню по номерам (044) 4590740, (067) 4957040, (093) 495-70-40 или (099) 495-70-40. После вызова нажмите кнопку "2".

Повышение тарифов на свет

По словам главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко, до конца мая правительство планирует принять решение о повышении тарифа на свет.

Как объяснял директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, повышение тарифов позволит профинансировать ремонты электростанций, пострадавших из-за обстрелов российских террористов.