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Есть 15 минут. В НБУ указали на важный нюанс при покупке долларов

Фото: Обмен валют можно отменить в течение 15 минут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Положение об проведении операций с валютными ценностями НБУ предусматривает, что от обмена валют можно отказаться в течение 15 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Национального банка Украины (НБУ).

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ", - говорится в разъяснении.

Валюта в Украине.

Отметим, что иностранная валюта остается приоритетной формой сбережений для украинцев. По состоянию на 1 октября 2023 финансовые активы граждан и бизнеса в виде наличной иностранной валюты достигли 116 млрд долларов (+8 млрд долларов с начала года).

Только в ноябре 2023 года банки ввезли в Украину наличных долларов и евро более чем на 1 млрд. долларов.

В декабре 2203 года украинцы купили в банках рекордный за 11 лет объем валюты - 1,026 млрд долларов.

Всего за 2023 год украинцы продали 18,222 млрд долларов и купили 23,015 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 4,793 млрд долларов.

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