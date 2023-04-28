Звонком Си Цзиньпина Зеленскому Китай пытался компенсировать ущерб от заявления посла, - FT

Президент Китая Си Цзиньпин встречался или звонил Владимиру Путину не менее пяти раз после полномасштабного вторжения Москвы в Украину. Но его первый звонок Владимиру Зеленскому состоялся только на этой неделе, через несколько дней после того, как китайский посол разозлил Европу, поставив под сомнение суверенитет постсоветских государств.

Китайские официальные лица говорят, что выбор времени был случайным, и приветствуют этот призыв как последний шаг Пекина в стремлении к миру. Но в Европе звонок украинскому лидеру многие расценивают как попытку компенсировал последствия высказываний посла во Франции.

"После комментариев посла в Париже им нужно как-то возместить ущерб", - сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС.

После прошлогоднего приказа Владимира Путина о вторжении Си Цзиньпин столкнулся с растущей критикой на Западе за поддержание тесных отношений с российским президентом. США потребовали от Пекина не поставлять Москве оружие. В феврале Китай опубликовал документ из 12 пунктов по войне, но он подвергся критике на Западе за то, что не осудил вторжение и содержал более завуалированную критику НАТО, чем России.

Этот скептицизм усилился в прошлом месяце после того, как Си нанес государственный визит в Москву, но не сразу же, как многие ожидали, позвонил Зеленскому.

Многие западные аналитики считают, что заявление посла Лу Шайе в прошлые выходные, в котором он также поставил под сомнение суверенитет Украины над Крымом, сыграла роль в окончательном решение о звонке. Другие говорят, что Китай понимает, что ему нужно сделать больше, чтобы убедить Европу в своей искренности, если он хочет участвовать в каком-либо послевоенном урегулировании. Это особенно важно, поскольку ЕС начинает работу над новой политикой в отношении Китая, которая, как ожидается, будет завершена к концу июня.

"Россия может не выиграть эту войну, - сказал Ю Цзе, старший научный сотрудник по Китаю в Азиатско-Тихоокеанской программе Chatham House. - Китай хочет, по крайней мере, иметь право голоса в Украине после конфликта, чтобы предотвратить полный поворот Украины на Запад в процессе постконфликтного государственного строительства".

Как отмечает Financial Times, в часовой беседе между президентами, первой с начала войны, Китай также заявил, что направит специального посланника в Украину, что является его самым решительным шагом на пути к попытке выступить посредником в конфликте. Выбранный человек - Ли Хуэй, дипломат-ветеран и бывший посол в Москве, который в настоящее время является специальным представителем китайского правительства по евразийским делам.

Согласно официальному заявлению Китая, Ли проведет "углубленное общение со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса".

Внешне европейские лидеры высоко оценили этот призыв. "Это важный, давно назревший первый шаг Китая", - сказал Эрик Мамер, пресс-секретарь президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Представитель Елисейского дворца подчеркнул, что Эммануэль Макрон призвал Си поговорить с Зеленским во время государственного визита президента Франции в Пекин в начале этого месяца. Макрон уже давно заявлял, что, по его мнению, Китай может сыграть роль во влиянии на Россию, и сказал своему высокопоставленному дипломату поддерживать связь со своим китайским коллегой, чтобы подготовиться к возможным мирным переговорам, если Украина согласится принять в них участие.

Однако официальные лица США отреагировали скептически. "Приведет ли это к какому-то значимому движению за мир, плану или предложению, я просто не думаю, что мы знаем это прямо сейчас", - сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Пекин заявил, что во время телефонного разговора Си вновь заявил о несогласии Китая с любым применением ядерного оружия в войне. "Никто не выигрывает ядерную войну", - сказал Си Зеленскому.

Противодействие Китая применению ядерного оружия - одна из немногих областей, в которых он открыто расходится с Путиным, неоднократно угрожавшим его применением. В целом, по словам аналитиков, этот призыв представляет собой "фланговое движение" Китая с целью заручиться поддержкой против своего главного противника, США, с которыми он ведет все более напряженную конкуренцию во всем, от Тайваня и Южно-Китайского моря до экономики и передовых технологий.

По мнению аналитиков, представляя более нейтральный фронт, Китай надеялся вбить клин между США и ЕС, а также показать развивающемуся миру, что он является силой мира, в отличие от Вашингтона, который он обвиняет в поставках оружия для войны. Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что этот звонок был "сигналом для других на глобальном юге, что он (Китай) является мировым лидером".