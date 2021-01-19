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Джуліані спростував інформацію про "ціну на помилування" в Білому домі

Автор: Даша Харченко

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані спростував інформацію про те, що заявляв про можливість купити помилування від Дональда Трампа. ЗМІ писали, що це коштує два мільйони доларів.

Про це він написав у своєму Twitter.

Перед цим видання The New York Times повідомило, що Джуліані заявляв, що помилування від Дональда Трампа "коштуватиме 2 мільйони доларів".

"Заяви про те, що я просив або отримав будь-яку компенсацію за помилування для себе або кого-небудь ще, є помилковими, такими, що дискредитують та зловмисними", - заявив Джуліані.

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Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп готується оголосити близько 100 помилувань у свій останній повний робочий день у вівторок, 19 січня. Проте у списку немає самого Трампа.

РБК-Україна писало, що Трамп обговорював питання про помилування. Він хотів помилувати себе в останні дні свого президентства.

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