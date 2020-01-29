Джуліані анонсував публікацію звіту лікаря про "замах на Шокіна"

Адвокат президента США Руді Джуліані заявив, що опублікує інформацію підтверджує замах на колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Джуліані у Twitter.

За його словами, у нього є документи австрійського лікаря щодо стану здоров'я Шокіна, який підтверджує, що ексглаву ГПУ планували вбити.

"Сьогодні буде опубліковано медичний висновок, який підтверджує, що була спроба вбити ключового свідка у справі про подвійний підкуп Байдена-Порошенко Віктора Шокіна. Віктору був поставлений діагноз всесвітньо відомим австрійським лікарем, який підтверджує, що його ледь не вбили", - написав Джуліані.

Нагадаємо, Віктор Шокін обіймав посаду генерального прокурора України з лютого 2015 року по квітень 2016 року. Порошенко прийняв рішення про звільнення Шокіна через нібито ультиматуму тодішнього віце-президента США Джо Байден.

У листопаді 2015 року робочий кабінет генерального прокурора Шокіна обстріляли. У цей момент у кабінеті йшла нарада керівника відомства з його підлеглими. У грудні 2016 року СБУ заявила, що у справі про замах на Шокіна поки нікому пред'явити підозру.

На даний момент у США Сенат розглядає справу про імпічмент президента Дональда Трампа, який нібито чинив тиск на український уряд з метою поновлення справи проти свого конкурента на майбутніх президентських виборах Джо Байдена.