Джозеф Стігліц: "Індустріалізація, зростання рівня освіти, розвиток підприємництва - шляхи реального економічного розвитку"

В рамках партнерського вечора Київського міжнародного економічного форуму, який відбувся 16 грудня в Києві, відбулася онлайн-дискусія з професором Колумбійського університету, лауреатом Нобелівської премії з економіки Джозефом Стігліцем

Американський економіст акцентував увагу на тому, як країнам, що розвиваються, зійти зі шляху існування в якості сировинного придатка та почати залучати інвестиції у власну економіку, вибудовуючи національну інфраструктуру і посилюючи політичні інститути. Стігліц вказав на важкі наслідки нової економічної кризи для країн, що розвиваються, окресливши шляхи відновлення світової економіки і подальшого переходу до прискореного економічного зростання.

"Чимало країн все ще залишаються надто залежними від природних ресурсів. Індустріалізація, зростання рівня освіти, розвиток підприємництва - це шляхи реального економічного розвитку держав. На жаль, багато країн, що розвиваються, переслідує "ресурсне прокляття", отже посилюється структурна залежність від сировинної ренти. Тому, економіки повинні все менше спиратися на природний ресурс", - вказує Стігліц.

Джозеф Стігліц вважає, що основою для розвитку України в умовах зростання боротьби за інвестиції стане грамотне планування державної політики в сфері економіки, а також значні інвестиції в освіту, оскільки саме "людський капітал" є основою інноваційних виробництв.

Професор Стігліц впевнений, що нині світ рухається до мультиполярної моделі розвитку, що дозволить створити чесні і конкурентні умови для розвитку країн і окремих регіонів. Економіст також відзначив роль міжнародного співробітництва в сфері боротьби з глобальними загрозами, а також важливість враховувати інтереси малого та середнього бізнесу в світовій торгівлі.

"Ми повинні забезпечити верховенство права як на міжнародному рівні, так і всередині кожної окремо взятої країни. Для того, щоб діючі правила були справедливими, ми повинні співпрацювати на міжнародному рівні. Проблемою США та Західної Європи стало те, що чинні міжнародні торговельні угоди не приділяли належної уваги малому і середньому бізнесу. Сподіваюся, що мультиполярний світ закладе фундамент для ще більш ефективного і справедливого співробітництва", - підсумував Джозеф Стігліц.