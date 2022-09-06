Джошуа відреагував на виклик Ф'юрі: об'єднавчий поєдинок із Усиком під загрозою

"Ей Джей" вхопився за шанс повернутися на боксерську вершину. Він готовий зустрітися з "Циганським Королем" у ринзі вже в грудні.

"Так, але будь спокійним. Я не веду перемовин в онлайн-режимі, щоб просто здаватися важливим. Якщо ти налаштований серйозно, то звернися до 258MGT (компанія, що веде справи боксера – ред.). Буду готовий у грудні. Згода!" – написав Джошуа.

Напередодні Ф'юрі викликав співвітчизника на поєдинок через соцмережі. Чемпіон світу за версією WBC прагне визначити "короля Британії". Водночас він назвав "скиглієм" Олександра Усика, який відмовився битися з Ф'юрі в грудні.

Українець кинув виклик "Циганському Королю" після другої перемоги над Джошуа. 35-річний боксер закликав Ф'юрі провести об'єднавчий поєдинок для визначення абсолютного чемпіона планети у важкій вазі. Щоправда, Усик готовий до бою в 2023 році.