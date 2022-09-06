Джошуа відреагував на виклик Ф'юрі: об'єднавчий поєдинок із Усиком під загрозою

Колишній чемпіон світу в хевівейті Ентоні Джошуа відповів на заклик володаря чемпіонського пояса WBC Тайсона Ф'юрі провести бій цьогоріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter екс-чемпіона.
"Ей Джей" вхопився за шанс повернутися на боксерську вершину. Він готовий зустрітися з "Циганським Королем" у ринзі вже в грудні.
"Так, але будь спокійним. Я не веду перемовин в онлайн-режимі, щоб просто здаватися важливим. Якщо ти налаштований серйозно, то звернися до 258MGT (компанія, що веде справи боксера – ред.). Буду готовий у грудні. Згода!" – написав Джошуа.
Напередодні Ф'юрі викликав співвітчизника на поєдинок через соцмережі. Чемпіон світу за версією WBC прагне визначити "короля Британії". Водночас він назвав "скиглієм" Олександра Усика, який відмовився битися з Ф'юрі в грудні.
Українець кинув виклик "Циганському Королю" після другої перемоги над Джошуа. 35-річний боксер закликав Ф'юрі провести об'єднавчий поєдинок для визначення абсолютного чемпіона планети у важкій вазі. Щоправда, Усик готовий до бою в 2023 році.
Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа в серпні та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.
До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.
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