Джордж Буш-молодший привітав Байдена з перемогою на виборах

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Колишній президент США Джордж Буш-молодший повідомив, що привітав Джо Байдена і Камалу Харріс з перемогою на виборах президента і віце-президента США. При цьому він зазначив, що чинний президент США Дональд Трамп має право вимагати перерахунку голосів і подавати судові позови з приводу голосування.

Про це повідомляє The Dallas Morning News.

Він зазначив, що вважає Байдена порядною людиною, яка виграла можливість керувати країною та об'єднати її, але визнав різницю в політичних поглядах.

"Американці можуть бути впевнені, що ці вибори були фундаментально чесними, їхня цілісність буде забезпечуватися, а результат буде ясний", - йдеться в заяві.

Напередодні брат колишнього президента, кандидат у президенти США від Республіканської партії на виборах 2016 року Джеб Буш привітав пана Байдена з перемогою.

"Я молився за президента майже все доросле життя. Я буду молитися за вас і ваш успіх", - написав він у Twitter.

Раніше Буш-молодший виступив з промовою, в якій критично відгукнувся про політику адміністрації Трампа.

Він виступив з критикою протекціонізму, поглиблення розколу в американському суспільстві, а також ізоляції країни. При цьому він жодного разу не назвав імені чинного президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 7 листопада лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів.

Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.