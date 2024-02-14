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Джонсон заявил, что Палата представителей США сейчас не будет рассматривать помощь Украине

Фото: спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сейчас не будет выноситься на рассмотрение проекта по финансировании помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Джонсона в комментарии журналисту Джейку Шерману.

Джонсон отметил, что сегодня не будет выносить на рассмотрение и голосование в Палате представителей документ о продолжении финансирования международной помощи.

"Мы имеем дело с процессом ассигнований. У нас есть немедленные сроки, и именно на этом сейчас сосредоточено внимание Палаты представителей", - сказал он журналисту.

Что этому предшествовало

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью для Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

 

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он может не выносить законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

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