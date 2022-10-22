Джонсон срочно летит в Великобританию, чтобы попытаться вернуть пост премьера

Потенциальные кандидаты на замену премьер-министру Лиз Трасс, которая ушла в отставку в четверг после шести недель пребывания у власти, начали поиск достаточного количества голосов для участия в конкурсе на лидерство в партии до крайнего срока в понедельник.

Джонсон ничего публично не говорил о планах вернуть пост премьера, уже получил поддержку десятков депутатов-консерваторов, но ему нужно обеспечить 100 голосов для участия.

Министр торговли Джеймс Даддридж заявил в пятницу, что Джонсон сказал ему, что он "готов к этому".

Бывший министр обороны Пенни Мордаунт стала первым кандидатом , официально заявившим о намерении баллотироваться на пост следующего лидера Консервативной партии. Однако Джонсон и Риши Сунак, бывший министр финансов в его правительстве, возглавили потенциальных претендентов перед голосованием на следующей неделе.

Перспектива возвращения Джонсона в правительство является спорным вопросом для многих в Консервативной партии, которая глубоко разделена после того, как за шесть лет сменилось четыре премьер-министра.

Для некоторых консервативных законодателей Джонсон является победителем голосования, способным привлечь внимание всей страны не только своей знаменитостью, но и своим энергичным оптимизмом.

Для других Джонсон - токсичная фигура, и вопрос в том, сможет ли он убедить десятки законодателей, которые покинули его, что теперь он - человек, который может объединить партию.

Депутат-консерватор Эндрю Стефенсон заявил в субботу, что Джонсон является "проверенным премьер-министром", который осуществил Brexit, смог похвастаться быстрым внедрением вакцины от COVID-19 и был одним из самых активных сторонников Украины.

Но его коллега Эндрю Бриджен сказал, что рассмотрит возможность выхода из парламентской группы, если Джонсон вернется, и предостерег консерваторов от создания "культа личности" вокруг бывшего премьер-министра. Доминик Рааб, министр иностранных дел при Джонсоне, сказал, что партия рискует пойти "назад", если он вернется.

Бывший лидер консерваторов Уильям Хейг заявил в пятницу, что возвращение Джонсона было, возможно, худшей идеей, которую он слышал почти за полвека в качестве члена партии. Он сказал, что это приведет к "спирали смерти» для консерваторов.

Если Джонсону удастся добиться необходимого количества номинаций, он, вероятно, сразится с Сунаком, который в июле ушел с поста министра финансов, заявив, что его бывший начальник был не в состоянии принимать трудные решения.

Согласно сообщениям СМИ, Сунак является первым кандидатом в лидеры, который преодолел порог в 100 номинаций для участия в конкурсе до крайнего срока в понедельник. Джонсон в настоящее время имеет примерно половину этой поддержки.

Конкурс на место четвертого премьер-министра Великобритании за четыре года был ускорен до недели. Согласно правилам, только три кандидата смогут пройти первое голосование законодателей во второй половине дня в понедельник, а последние два кандидата будут поставлены на голосование членов партии для определения результата к следующей пятнице.