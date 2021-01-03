ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Джонсон не вважає хорошою ідею другого референдуму про незалежність Шотландії

Автор: Роман Тверденко

Події на кшталт референдуму про незалежність Шотландії повинні відбуватися раз на покоління. Ці речі рідко приносять користь нації.

Популярні новини

Про це заявив премьер-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Він зазначив, що референдуми не були корисними для країни і тому не повинні бути частими.

"З мого особистого досвіду скажу, що референдуми в нашій країні не були веселими подіями. Вони повинні проходити лише раз у покоління, тому що не йдуть на користь об'єднанню нації", - сказав Джонсон.

В кінці грудня перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що рішення про вихід Великобританії з Європейського союзу реалізується всупереч бажанням мешканців Шотландії. У зв'язку з цим Шотландія повинна здобути незалежність.

Референдум про вихід Шотландії зі складу Великобританії було проведено у вересні 2014 року. Тоді 55,3% опитаних висловилися проти незалежності країни.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Великобритания