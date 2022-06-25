ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Джонсон попередив про довгострокову економічну катастрофу в разі перемоги Путіна в Україні

Новость на русском →
Україна, Субота 25 червня 2022 10:28
Джонсон попередив про довгострокову економічну катастрофу в разі перемоги Путіна в Україні Фото: прем'єр-міністра Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі. Однак перемога Путіна стане "довгостроковою економічною катастрофою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск буде рости, щоб спонукати - може бути, примусити - українців до поганого миру", - сказав він журналістам у столиці Руанди Кігалі, де він знаходиться для участі в саміті Співдружності.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечними для міжнародної безпеки і "довгостроковою економічною катастрофою".

Нагадаємо, вторгнення в Україну призвело до різкого погіршення ставлення до Росії в усьому світі. Путін очолив антирейтинг політиків, яким довіряють найменше.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Великобританія
NEWS
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження