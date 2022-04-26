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Джонсон не очікує, що Путін застосує тактичну ядерну зброю в Україні

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Вівторок 26 квітня 2022 23:46
Джонсон не очікує, що Путін застосує тактичну ядерну зброю в Україні Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не очікує, що президент Росії Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

На питання Talk TV, чи очікує він, що його російський колега розгляне питання про застосування тактичної ядерної зброї, якщо він зазнає ще більше військових невдач, Джонсон сказав: "Ні, не думаю".

"Враховуючи масову підтримку з боку Росії того, що він робить, враховуючи очевидне ігнорування російськими ЗМІ того, що насправді відбувається в Україні, парадокс полягає в тому, що у Путіна набагато більше політичного простору, щоб відступити, піти", - зазначив Джонсон.

Він також сказав, що дуже важливо, щоб Захід не погодився з тим, як росіяни намагаються представити те, що відбувається в Україні.

"Вони намагаються представити це як конфлікт між Росією і Заходом або Росією і НАТО. Це не те, що відбувається", - заявив прем'єр-міністр Великобританії.

Нагадаємо, Джонсон і Генсек ООН Антоніу Гутерріш обговорили варіанти допомоги Маріуполю.

Ми також писали про те, що у Вашингтоні впевнені у перемозі України над Росією на полі бою.

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Війна Росії проти України Борис Джонсон
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