Джонсон сподівається, що у Британії більше не доведеться вводити локдаун

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сподівається, що локдаун, який зараз запроваджений в країні, "буде останнім". Однак він також попередив, що не може гарантувати швидке повернення до звичайного життя.

Про це повідомляє Politico.

Джонсон, який, як очікується, представить "дорожню карту" скасування обмежень 22 лютого, сказав, що будь-яке відкриття суспільства та економіки повинно бути поступовим.

"Ми хочемо, щоб прогрес був обережним, але також незворотнім", - сказав Джонсон.

Він додав, що уряду ще належить отримати ключові дані про вплив британської програми вакцинації на рівень інфікування і госпіталізації.